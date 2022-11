Tânăr reţinut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de două ori într-o zi beat la volan şi fără să dețină permis

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Sihlea, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore după ce a fost depistat la volanul unui autoturism, de două ori în aceeaşi zi, băut şi fără permis de conducere, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

„Duminică, 20 noiembrie, ora 17:30, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Gugeşti au depistat un bărbat de 23 ani, din comuna Sihlea, în timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal din Sihlea, fără a poseda permis de conducere şi aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Astfel, în urma testării alcoolscopice, aparatul a indicat un rezultat de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Militar Focşani, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Vrancea.

Potrivit sursei citate, în aceeaşi zi, la ora 21,15, poliţiştii Secţiei 2 poliţie Rurală Gugeşti l-au depistat din nou în trafic, în timp ce conducea acelaşi autoturism, pe DJ202 E din satul Sihlea. La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit Agerpres.

În cursul nopţii, tânărul a fost reţinut pentru 24 ore, pe bază de ordonanţă şi l-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Vrancea, urmând a fi prezentat instanţei cu propuneri legale.

