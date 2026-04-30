Dosarul pentru permis auto în 2026: Documentele necesare și regulile pe care trebuie să le respecte toți candidați

Pentru susținerea examenului auto în vederea obținerii permisului de conducere, solicitanții trebuie să depună un dosar care cuprinde mai multe acte obligatorii, de la cererea tip și fișa de școlarizare până la dovada achitării taxei și avizele medicale. Procedura poate varia în funcție de fiecare caz, fiind prevăzute condiții suplimentare atât pentru minori, cât și pentru persoanele cărora le-a fost anulat dreptul de a conduce în urma unei hotărâri judecătorești.

Întocmirea corectă a dosarului pentru examenul auto este un pas esențial pentru evitarea întârzierilor sau respingerii la înscriere.

Acte necesare pentru dosarul de examen auto

cerere tip (model atașat);

fișa de școlarizare - valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor - emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;

declaraţie de consimţământ privind eliberarea cazierului judiciar, potrivit Anexei 2^1 din Ordinul MAI 268/2010 (model atașat)

dovada achitării contravalorii permisului de conducere - 89 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

Extrasul se poate obține de la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una din faptele prevăzute în lege, prezintă documentele prevăzute mai sus și trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru a conduce autovehiculele din grupa din care face parte categoria solicitată.

Candidații cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1, B1, trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute și declarația autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinților sau, după caz, al părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia acesta se află.

Dosar pentru examenul de redobândire permis

cererea-tip, semnată de candidat, în care se consemnează şi declaraţia pe propria răspundere a candidatului;

extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate;

dovada de plată a contravalorii permisului de conducere;

fișă medicală tip conducător auto - document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată prin care face dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată (grupa I: categoriile A, A1, A2, Am, B, B1, BE respectiv grupa a-II-a: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, Tr, Tv, Tb);

aviz psihologic - document din care reiese faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice și care este eliberat de un laborator de specialitate autorizat. (Sursa: Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări/ DGPCI)

