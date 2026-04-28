32 de gospodării au fost mistuite de incendiul devastator din Soveja, județul Vrancea. Flăcările uriașe au fost alimentate de vântul puternic, care a purtat focul prin toată localitatea. 300 de oameni au fost evacuați, iar mulți dintre ei nu mai au unde să se întoarcă. „S-a distrus tot”, spun disperați oamenii. În ajutorul pompierilor din Vrancea au venit colegi din Bacău, Buzău, Galaţi, Braşov şi Covasna. În total, 230 de pompieri s-au luptat cu flăcările.

Zeci de familii au rămas pe drumuri în urma incendiului devastator, care a distrus o parte din satul Rucăreni, din comuna Soveja. Flăcările au izbucnit duminică dimineață în casa unei femei de 90 de ani, iar în câteva zeci de minute vântul puternic a purtat focul la toate casele de pe stradă. Dezastrul se vede cel mai bine de sus. În total, 32 de gospodării au fost distruse sau afectate de incendiu.

„M-am dus la stins focul, să ajut acolo, și apoi, când m-am uitat, a luat foc la mine. Pompierii nu au mai putut să facă nimic. Ce a fost, s-a distrus tot! Am încercat la mine să sting. I-am dat drumul la pompă, s-a întrerupt curentul, am încercat cu rețeaua de apă de la comună, a rămas fără presiune... Dacă aveam astea două, poate îl luam din fașă și-l terminam aici”, povestește cu amărăciune unul dintre localnicii rămași pe drumuri.

„Problemele au fost cu deplasările mașinilor de intervenție: strada e foarte îngustă, mașina a trebuit să vină să dea cu spatele. Am hotărât, la un moment dat, și am postat două, trei mașini la intersecție, ca să alimenteze celealte mașini și să nu ne oprim din fluxul de stingere”, povestește prefectul județului Vrancea, Marius Eusebiu Iorga.

Oamenii și-au petrecut noaptea la rude sau în spațiile de cazare oferite de autorități, iar dimineața s-au întors să vadă ce a mai rămas din gospodăriile lor. Mulți sunt disperați, pentru că nu aveau locuințele asigurate.

„N-a rămas nimic! Bolțarii ăia ce au mai rămas, în rest nimic”, spune îndurerată o femeie.

„Am luat vaca. Grajdul a ars, casa la fel, toate bunurile”, spune altcineva.

„O aveam pe mama soacră în casă, eu eram la biserică. Când am venit eu, focul era în spate și am lăsat mașina la parc și am venit și-am luat-o pe ea. Și am scos-o pe pragul ăla, acolo, și i-am zis: 'Nu te miști de acolo până nu te iau eu', povetește o altă femeie din sat.

Oamenii care au rămas fără case vor primi un sprijin financiar de la Guvern. În zonă au ajuns și voluntarii de la Crucea Roșie.

„Cei de la Crucea Rosie au început să strângă alimente, ne-au adus de ieri 25-30 de saci cu alimente. Ne-au sunat foarte mulți, inclusiv primarul de la Broșteni, să ne aducă alimente și materiale de construcții”, a declarat, pentru Digi24, Ionuț Filimon, primarul comunei Soveja.

În urmă cu 70 de ani, 400 de case din comuna Soveja au fost distruse tot de un incendiu devastator. Și atunci focul s-a extins din cauza vântului puternic. Comuna a trecut prin incendii violente și în 1998, dar și în anul 2006.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia