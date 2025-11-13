Târgul de Crăciun din Craiova se deschide vineri, 14 noiembrie: Zăpadă artificială și evenimente interactive în centrul orașului

Craiova își va deschide porțile vineri, 14 noiembrie, pentru unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din România. Tema ediției din acest an este inspirată de celebra poveste „Spărgătorul de nuci”, iar evenimentul promite să transforme străzile orașului într-un adevărat tărâm de basm, oferind vizitatorilor o experiență festivă unică.

Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova se va desfășura în mai multe zone ale orașului, incluzând Piața Mihai Viteazul, Zona Doljana, Piața Frații Buzești sau Piața William Shakespeare, Strada Theodor Aman și English Park.

Ce poți vedea la Târgul de Crăciun din Craiova 2025

Timp de o lună, centrul orașului se va transforma într-un decor spectaculos, inspirat de povestea „Spărgătorul de nuci”. Străzile și piațetele orașului vor prinde viață prin instalații luminoase și proiecții impresionante, iar decorațiunile festive vor contribui la crearea unei atmosfere primitoare, ideale pentru plimbări, fotografii și momente speciale petrecute în familie.

Printre principalele atracțiile ale ediției din 2025 se numără bradul-scenă din Piața Frații Buzești, un brad decorat festiv, care va găzdui spectacole și momente artistice dedicate vizitatorilor de toate vârstele. De asemenea, bradul din Piața Mihai Viteazul impresionează în acest an printr-un design original, inspirat de forma unui magazin de jucării.

Casa lui Moș Crăciun: o construcție impresionantă de șase metri

Programul ediției din acest an cuprinde și „Satul lui Moș Crăciun”, locul amenajat în Piața William Shakespeare, care îi întâmpină pe copii într-un decor de basm. Punctul central al locului va fi „Casa lui Moș Crăciun”, o construcție impresionantă de aproximativ șase metri, decorată cu un ceas supradimensionat. Micii vizitatori vor avea ocazia să participe la ateliere creative, în cadrul cărora vor confecționa decorațiuni și vor împleti coronițe din brad.

Noutate la Târgul de Crăciun din Craiova: Va ninge la sosirea lui Moș Crăciun

Sania zburătoare a lui Moș Crăciun, unul dintre cele mai îndrăgite momente ale Târgului de Crăciun, revine și în 2025, aducând magia sărbătorilor în fiecare seară și oferind un spectacol de neuitat.

Zilnic, între orele 18:30 și 19:00, Moș Crăciun își va face apariția în Piața Mihai Viteazul, iar sosirea sa va fi însoțită, pentru prima dată, de un impresionant efect de zăpadă artificială, creat cu ajutorul unui sistem special de lumini care conferă iluzia fulgilor plutind în aer, adăugând o notă de magie și farmec vizual întregii experiențe.

Pe lângă atracțiile dedicate copiilor și decorurile de poveste, târgul îi încântă pe vizitatori și cu căsuțe tematice, amenajate sub forma unui carusel, pline de dulciuri, cadouri și decorațiuni, care recreează atmosfera unui mic carnaval de sărbători

