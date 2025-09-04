Tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents: procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei suspecți

Trei dintre cei patru suspecți în cazul furtului celor trei brățări dacice și a coifului de la Coțofenești, de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul olandez (OM) consideră că rolul lor este prea mic pentru a fi urmăriți penal. „Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, OM consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, a transmis OM joi, potrivit nltimes.nl.

Cele patru artefacte de aur, de mare valoare, au fost furate în timpul jafului din 25 ianuarie 2025. Obiectele furate făceau parte dintr-o expoziție intitulată „Dacia – Rijk van goud en zilver”. Cazul implică celebrul coif de aur de la Coțofenesti și trei brățări de aur. Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în arest.

OM a raportat că un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard este singurul suspect care va fi urmărit penal. El este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare și este chemat la o audiere cu ușile închise pentru OM.

Principalii suspecți au fost acuzați de furt și vandalizare a muzeului prin detonarea unei bombe cu artificii la intrarea pentru mărfuri din spatele muzeului. Jan B., 20 de ani, și Bernhard Z., 35 de ani, sunt, de asemenea, suspectați de furtul mașinii cu care au fugit, care ulterior a ars.

Această mașină a plecat de la muzeu după furt și a fost găsită ulterior arsă sub un viaduct. Potrivit declarației lui Jan B., Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Toți cei trei suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea.

Citește și:

Furtul tezarului dacic din Muzeul Drents. Au fost găsite urme de aur într-o geantă sport pe care au folosit-o suspecții=

Editor : B.E.