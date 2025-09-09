Live TV

Video Tragedie în Drobeta-Turnu Severin: o femeie și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în apartament

Data publicării:
FOTO: Inquam Photos/ George Călin

Descoperire șocantă într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin: o femeie în vârstă de 50 de ani și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți în casă. Autoritățile au spart ușa locuinței marți dimineața, după ce sora femeii a alertat poliția. 

Sora femeii decedată a sunat la numărul de urgență 112 și le-a spus polițiștilor că de câteva zile încearcă să ia legătura cu ea, însă aceasta nu răspunde la telefon.

Femeia a cerut ajutorul polițiștilor, dar și al pompierilor care, marți dimineața, au spart ușa locuinței. Femeia de 50 de ani și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți, spânzurați în locuința respectivă. 

Femeia s-ar fi despărțit de mai mult timp de soțul ei, iar vecinii povestesc că era retrasă, nu comunica foarte mult cu locatarii din acest bloc.

Nu se știe ce s-a întâmplat în acel apartament, fiind o anchetă în desfășurare.

Au mers la fața locului criminaliști și procurori din Drobeta Turnu Severin, care încearcă să pună cap la cap ce s-a întâmplat de fapt în această locuință și cum s-au petrecut dubla tragedie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

