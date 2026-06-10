Tragedie în Galați. Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament. În casă mai erau mama și cei doi frați ai lui

Un copil de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament din Galați. În casă au mai fost găsiți alți doi copii, ambii malnutriți, și mama lor. Informațiile au un puternic impact emoțional.

ACTUALIZARE 14.10 Cei doi copii și mama au fost transportați la spital și sunt stabilizați. Potrivit medicilor, copilul de 2 ani și cel de 4 ani sunt malnutriți, sunt într-o stare proastă, iar mama se pare că este într-o stare avansată de depresie.

În această dimineață, în jurul orei 11:30 tatăl copiilor, care este plecat la muncă în străinătate, a sunat-o pe fosta soție și pentru că aceasta noi răspundem la telefon, a sunat la 112.

În momentul în care au ajuns la fața locului, autoritățile au forțat ușa și au pătruns în apartament. Acolo l-au găsit pe băiețelul de 2 ani cu fața în sus, pe o canapea. Se pare că acesta a decedase de mai multe zile, iar ceilalți doi copii, o soră geamănă de 2 ani și un alt copil în vârstă de 4 ani, erau în casă și plângeau.

Mama era și ea într-una dintre camere. Era într-o stare depresivă, spun medicii.

Vecinii spuneau mai devreme că nu au auzit semne ale unui conflict violent în apartament, însă spun că cei trei copii sufereau de o boală destul de serioasă și probabil din acest motiv, mama care-i îngrijea singură ar fi intrat în depresie.

„Am găsit patru persoane într-un apartament, un copil de 2 ani decedat și doi copii conștienți. Și mama care este afectată, are o tulburare depresivă, nu are urme de violență”, a spus un reprezentant al salvatorilor.

Știrea inițială: Tragedia a fost descoperită într-un bloc din cartierul Micro 16 din Galați. O vecină a sunat la 112 deoarece mama copiilor nu răspundea la telefon, iar ușa era închisă.

În momentul în care au ajuns medicii de la SMURD și polițiștii, aceștia au găsit în casă un copil de 2 ani care era decedat, doi frați ai copilului, respectiv o fetiță, tot de 2 ani, geamănă cu copilul găsit decedat, și un băiețel în vârstă de 4 ani.

În apartament era și mama copiilor, care era într-o vădită stare de tulburare psihică. Toți trei au fost transportați la spital. Se pare că cei doi copii nu prezentau urme de de violență, însă erau murdari, malnutriți și într-o sare psihică foarte proastă.

Nici copilul decedat nu prezenta urme de violență, spun cei de la SMURD.

Editor : M.B.