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Încep lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galați. Investiția depășește 200 de milioane de lei

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faleza dunarii
Foto: Ionuț Pucheanu Facebook
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Din articol
Ce prevede proiectul

Primarul municipiului Galaţi Ionuţ Pucheanu a semnat, miercuri, ordinul de începere a lucrărilor pentru modernizarea Falezei Dunării, o investiţie de peste 226 de milioane de lei, finanţată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027. Proiectul vizează transformarea falezei într-un spaţiu modern de promenadă şi recreere, iar lucrările vor dura doi ani.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat odată cu contractul de finanţare, în prezenţa reprezentanţilor Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi ai asocierii de firme care va realiza proiectarea şi execuţia investiţiei.

„Astăzi este ziua în care proiectul de modernizare a Falezei Dunării trece dincolo de planuri şi documente. Am semnat ordinul de începere a lucrărilor, iar gălăţenii vor vedea, etapă cu etapă, transformarea celei mai lungi faleze de pe cursul Dunării, de peste 3,5 kilometri”, a declarat primarul Ionuţ Pucheanu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a edilului.

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Edilul a subliniat că modernizarea falezei este unul dintre cele mai importante proiecte pentru oraş.

„Este un moment pe care îl aşteptăm de mulţi ani. Faleza este simbolul oraşului nostru, locul de care fiecare gălăţean este legat într-un fel sau altul, iar modernizarea ei este o investiţie în prezentul şi viitorul Galaţiului. Ne dorim o Faleză modernă, sigură, accesibilă şi atractivă, un spaţiu de promenadă, de relaxare şi de petrecere a timpului liber, care să ofere condiţii mai bune pentru gălăţeni şi să devină un punct de interes pentru vizitatorii de pretutindeni”, a afirmat Pucheanu.

Acesta a adăugat că proiectul va schimba relaţia oraşului cu Dunărea.

„Vorbim despre un proiect amplu, care va necesita răbdare şi seriozitate pe durata lucrărilor, dar rezultatul final va transforma radical relaţia oraşului cu Dunărea. Faleza Dunării va intra curând în şantier, iar Galaţiul intră într-o nouă etapă de dezvoltare”, a mai spus edilul.

Ce prevede proiectul

Proiectul include reamenajarea întregii faleze şi punerea în valoare a monumentelor de for public, amenajări peisagistice, un circuit de vizitare, piste pentru biciclete şi alergare, locuri de joacă, skate park, spaţii dedicate animalelor de companie şi puncte de belvedere, scrie Agerpres.

De asemenea, va fi construită o fântână arteziană în zona monumentului „Tatăl şi Fiul”, vor fi modernizate aleile pietonale, iluminatul public şi reţelele edilitare, iar o zonă va fi amenajată cu specific deltaic, cu vegetaţie caracteristică şi spaţii de relaxare.

Valoarea totală a investiţiei este de 226.034.991,40 lei, din care 174.452.520,53 lei reprezintă finanţare eligibilă prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

Lucrările au un termen de execuţie de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere şi vor fi realizate de asocierea Tancrad SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL – Old Road Construct SRL, lider de asociere fiind Tancrad SRL.

Editor : Ana Petrescu

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