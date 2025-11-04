Live TV

Video Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa

Data publicării:
Screenshot 2025-11-04 094545
Foto: captură video Digi24

Un individ din Craiova și-a făcut un sistem paralel de alimentare cu apă. El a săpat un puț și a racordat ilegal zeci de familii la propria rețea improvizată. A creat și propriul sistem de canalizare, în care apele uzate erau colectate într-o fosă uriașă. Totul a funcționat, ilegal, vreme de patru ani.

Improvizația a ieșit la iveală în momentul în care au venit cei de la Direcția Apelor Jiu Craiova. Aveau informații că un bărbat a săpat un puț, a instalat un sistem de alimentare cu apă, însă fără niciun fel de autorizație. Acesta a decis să alimenteze cu apă blocuri și case din zonă. Totodată, era în funcțiune un sistem de canalizare. Apa era luată din puț și ajungea la locuințele din zonă. 

Zeci de locatari s-au racordat ilegal la acest sistem. Plăteau lunar către acest bărbat sume de bani pe care le stabilea chiar el. 

În momentul în care s-a făcut o verificare și s-a stabilit că într-adevăr există un sistem ilegal de alimentare cu apă, dar și unul de canalizare, s-a luat decizia ca pe numele bărbatului să fie întocmit un dosar penal, iar pentru fapta lui acesta riscă închisoare de până la 3 ani. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
ludovic orban digi24
4
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
5
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în propria țară, Novak Djokovic a rupt tăcerea! De ce s-a mutat definitiv în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Avion F-16
Atacuri rusești la nord de Dunăre. MApN a ridicat patru avioane cu...
2001-05-02T000000Z_751584991_RP2DRIKDHYAA_RTRMADP_3_NORTH-KOREA-EU
„Șeful statului” nord-coreean, care a servit sub trei membri ai...
brigada-ucraina-Pokrovsk
De ce vrea Rusia să cucerească Pokrovsk, „poarta spre Donețk”...
Ultimele știri
Orașul din România care renuță la artificiile de Revelion
Fișe medicale din pix pentru lucru la înălțime, eliberate de mai multe cadre medicale din Craiova. Percheziții în Dolj, Olt și Sibiu
Forțele ucrainene au respins rușii dintr-o zonă cheie în bătălia pentru Pokrovsk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lia Olguta Vasilescu_INQUAM_Octav_Ganea
Primarul Craiovei: „OUG52 interzicea târgurile de Crăciun. Nu vreți să știți ce crize au fost. Bolojan a zis: ne omoară Olguța pe toți”
targa într-un spital
Rogobete spune că spitalele regionale vor fi gata în 2029: „Banii există. Trebuie să fii tâmpit să blochezi un astfel de proiect”
jucatorii universitatii craiova se bucura dupa calificarea in conference league
Conference League. Universitatea Craiova - Noah, diseară, de la 22:00, pe Digi Sport 1. Oltenii pornesc favoriți. Echipele probabile
masina distrusa in accident la craiova
Accident grav pe un bulevard din Craiova, cu cinci mașini implicate. Două s-ar fi luat la întrecere de la semafor
Simona Stan, sora Carmen Dan
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reţinută de poliţişti în dosarul de înşelăciune
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
În ce a investit Mircea Lucescu banii din fotbal. Marele antrenor român are în conturi milioane de euro
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Calculul care îţi arată exact dacă poţi plăti sau nu un credit bancar. Ce trebuie să faci înainte de a merge...
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50%
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”