Un șofer de 46 de ani din Galați este căutat după ce a intrat cu mașina în patru autoturisme parcate și a lovit doi angajați ai unei pizzerii. Aceștia au ajuns la spital.

Șoferul a fost identificat de polițiști, însă se sustrage cercetărilor și este căutat în continuare. Noaptea trecută, bărbatul ar fi pătruns într-o intersecție din Galați, fără să respecte indicatorul cedează trecerea și, din cauza vitezei foarte mari, a lovit patru autoturisme parcate.

În urma impactului, unul dintre autoturismele lovite a fost proiectat pe scările de acces ale unei pizzerii din zonă. Doi angajați au fost răniți, un bărbat în vârstă de 29 de ani și un altul de 36 de ani. Amândoi au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul evenimentului, la fel și pasagerul din mașină, însă acesta din urmă a fost prins de polițiști. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Editor : M.B.