Un tânăr s-a aruncat de pe acoperişul unei clădiri din Sectorul 3, după trei ore de discuţii cu negociatorii

Un tânăr în vârstă de 23 de ani s-a aruncat vineri, la ora prânzului, de pe acoperişul unei clădiri din sectorul 3 al Capitalei. El primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.

Update: Deși tânărul a primit îngrijiri medicale la faţa locului, medicii i-au declarat decesul.

Nu sunt cunoscute încă motivele pentru care a recurs la acest gest, scrie Mediafax.

Bărbatul a stat pe acoperișul clădirii timp de trei ore, timp în care negociatorii au încercat să îl convingă să renunțe la intenția de a sări.

"Am încercat să amplasăm aceste saltele, dar persoana era foarte, foarte suspicioasă, se uita tot timpul stânga-dreapta, se uita în jos. Ne-a cerut, și am și făcut asta, în momentul în care am venit cu scara nu am reușit să o calăm din primele clipe pentru că a zis că se aruncă. (...) Dacă exista o fărâmă ca persoana să dorească să fie salvată, ca noi să putem să acționăm, acționam", au declarat reprezentanții ISU, prezenți la fața locului.

