Șobolanii sunt semnalați tot mai des în București, atât în spațiile publice, cât și în apropierea locuințelor. Locuitorii Capitalei trag un semnal de alarmă după ce mai multe rozătoare au fost găsite moarte lângă un bloc din cartierul Sebastian, iar o femeie din Sectorul 3 s-a trezit cu un șobolan în baie, după ce acesta a pătruns în apartament prin vasul de toaletă.

O situație alarmantă a fost semnalată în acest weekend de o locuitoare din Sectorul 3. Femeia a povestit că un șobolan a intrat în apartamentul său prin vasul de toaletă și a cerut sfaturi pe o pagină de Facebook.

Rozătoarele au fost observate și printre blocurile din alte sectoare ale Capitalei. Un telespectator Digi24 a transmis imagini cu mai mulți șobolani morți găsiți lângă blocul său din Sectorul 5, în cartierul Sebastian.

În zilele următoare, Consiliul General al Municipiului București urmează să decidă asupra unui proiect care stabilește noi reguli pentru firmele care efectuează operațiuni de deratizare, dar nu fac parte din Planul unitar de acțiune.

La nivelul întregului oraș, deratizarea este realizată de compania Eco Igienizare, aflată în subordinea Primăriei Capitalei. Punctual, astfel de intervenții sunt efectuate și de alte firme.

Potrivit noilor reguli propuse, acestea vor trebui să transmită trimestrial Primăriei Capitalei un raport care să cuprindă toate intervențiile efectuate, locurile în care au fost realizate operațiunile de deratizare și substanțele folosite.

Firmele care nu vor respecta obligația riscă suspendarea activității și amenzi de până la 5.000 de lei. Cele care vor continua să opereze după suspendare ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 10.000 de lei.

Editor : Ș.A.