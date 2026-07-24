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Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt

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sofer, volan
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Intervenție contra cronometru în București pentru salvarea unui bărbat căruia i s-a făcut rău la volan. Bărbatul a apucat să își sune soția și să îi spună „INML”. Disperată, femeia a cerut ajutor la 112. Polițiștii i-au refăcut traseul frecventat în fiecare zi și l-au găsit pe o stradă dintr-o zonă retrasă. Bărbatul a fost dus de urgență la spital.

Apelul la 112 a fost făcut chiar de soția bărbatului în vârstă de 60 de ani. Acesta a sunat-o pe femeie în timp ce se afla la volan și i-a cerut ajutor. Singurul cuvânt pe care a reușit bărbatul să-l rostească înainte să se întrerupă conversația a fost „INML”.

Femeia și-a dat seama că situația este foarte gravă. A rămas în permanență pe fir cu agenții de poliție. Nu știa cu exactitate unde se află soțul său, dar în cele din urmă a reușit să îi ajute pe agenți să-l localizeze pe bărbat.

Acesta a fost găsit într-o zonă industrială din Sectorul 3 din București.

Polițiștii l-au găsit conștient, însă nu mai putea să se miște și prezenta semne clare ale unei afecțiuni grave.

Polițiștii au rămas cu bărbatul până când a sosit la fața locului o ambulanță SMURD, care i-a acordat bărbatului primul ajutor.

Editor : A.P.

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