Video Răpire pentru „amuzament” în București: Un bărbat a fost urcat cu forța într-o mașină, pe o stradă din Sectorul 1 Data actualizării: 23.07.2026 13:10 Data publicării: 23.07.2026 12:52 Un bărbat a fost urcat cu forța într-o mașină, pe o stradă din Sectorul 1 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Răpire în București. Trei tineri au răpit un om al străzii din Sectorul 1, doar pentru amuzament. Au fost prinși si au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe o stradă din cartierul Bucureștii Noi.Victima a fost urcată cu forța într-un autoturism de doi dintre suspecți, în timp ce al treilea conducea mașina.Bărbatul a fost ulterior abandonat pe o stradă tot în Sectorul 1.Ancheta continuă, iar cei trei tineri sunt acum cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Activitate suspendată în secția de medicină internă de la Spitalul Floreasca, începând cu 1 august Ciprian Ciucu, la poliție pentru controlul judiciar după vacanța aprobată de instanță: „Nu e în regulă ce se întâmplă azi în România” Dezastrul lăsat în urmă de furtuni: doi oameni răniți la Târgu Jiu, prin unele curți din Prahova se poate trece cu barca Bătălia pentru catedră: peste 37.000 de profesori au susținut examenul de titularizare. „Dau a cincea oară, pentru că nu sunt posturi” Fermierii din Dolj, în pragul dezastrului: sute de culturi de porumb și floarea-soarelui aproape că s-au uscat din cauza secetei Fenomenul UNTOLD. Cât au ajuns să coste acum cazările în Cluj-Napoca pentru perioada festivalului „M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului” Alexandru Nazare, despre deblocarea posturilor pentru Spitalul „Marie Curie”: „Așteptăm acest memorandum și-l avizăm pe loc” Incendiile fac ravagii în Spania: peste 32.000 de hectare au ars, iar flăcările se apropie de un mare oraș Editor : A.P. Etichete: bucuresti rapire Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de... 2 Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”... 3 Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York 4 Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru... 5 Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani