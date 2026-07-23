Răpire în București. Trei tineri au răpit un om al străzii din Sectorul 1, doar pentru amuzament. Au fost prinși si au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe o stradă din cartierul Bucureștii Noi.

Victima a fost urcată cu forța într-un autoturism de doi dintre suspecți, în timp ce al treilea conducea mașina.

Bărbatul a fost ulterior abandonat pe o stradă tot în Sectorul 1.

Ancheta continuă, iar cei trei tineri sunt acum cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

Editor : A.P.