Răspunsul unui fost secretar de stat pentru Radu Miruță, care a acuzat că a găsit 21 de trenuri noi care zac nefolosite

Ionuț-Cristian Săvoiu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a demisionat odată cu ceilalți reprezentanți PSD din Guvern, susține că în ultima perioadă „au fost făcuși pași concreți” pentru deblocarea situației celor 21 de trenuri despre care ministrul interimar Radu Miruță a acuzat că „zac nefolosite” în Gara Obor.

„În ultima perioadă, situația privind livrarea și punerea în circulație a trenurilor a necesitat intervenții ferme și coordonate la nivel instituțional. Au fost făcuți pași concreți pentru deblocarea acestei situații”, a scris Ionuț-Cristian Săvoiu, pe Facebook, ca răspuns la acuzațiile ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Fostul secretar de stat susține că au existat „ședințe tehnice aplicate, consiliere de specialitate și suport instituțional direct, finalizate în săptămâna 27 aprilie - 1 mai prin verificarea în teren a locației de mentenanță”, despre care indică faptul că este „o condiție esențială pentru preluarea și plata ramelor”.

„În urma acestei implicări, PESA a înțeles că obligațiile asumate prin contractul cu statul român trebuie respectate. Nu există altă cale decât cea legală. Subliniez clar: trenurile nu stau din cauza statului român. Împreună cu echipele implicate, am reușit să deblocăm situația și să lăsăm lucrurile „la gata”, așa cum s-a întâmplat și în cazul trenului cu hidrogen”, a adăugat fostul secretar de stat.

Acesta i-a transmis lui Radu Miruță că „necunoașterea legii nu exonerează de respectarea ei”.

Răspunsul fostului secretar de stat vine la scurt timp după ce Radu Miruță, ministru interimar al Transporturilor, a transmis printr-o postare pe Facebook că a descoperit 21 de trenuri „noi-nouțe" la CFR, dar care sunt nefolosite.

„I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi de mentenanță”, a scris Radu Miruță vineri, pe Facebook.

