Live TV

Răspunsul unui fost secretar de stat pentru Radu Miruță, care a acuzat că a găsit 21 de trenuri noi care zac nefolosite

Data publicării:
tren cfr calatori
FOTO: Facebook CFR Calatori / credit: Razvan-Victor Preda

Ionuț-Cristian Săvoiu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a demisionat odată cu ceilalți reprezentanți PSD din Guvern, susține că în ultima perioadă „au fost făcuși pași concreți” pentru deblocarea situației celor 21 de trenuri despre care ministrul interimar Radu Miruță a acuzat că „zac nefolosite” în Gara Obor.

„În ultima perioadă, situația privind livrarea și punerea în circulație a trenurilor a necesitat intervenții ferme și coordonate la nivel instituțional. Au fost făcuți pași concreți pentru deblocarea acestei situații”, a scris Ionuț-Cristian Săvoiu, pe Facebook, ca răspuns la acuzațiile ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Fostul secretar de stat susține că au existat „ședințe tehnice aplicate, consiliere de specialitate și suport instituțional direct, finalizate în săptămâna 27 aprilie - 1 mai prin verificarea în teren a locației de mentenanță”, despre care indică faptul că este „o condiție esențială pentru preluarea și plata ramelor”.

„În urma acestei implicări, PESA a înțeles că obligațiile asumate prin contractul cu statul român trebuie respectate. Nu există altă cale decât cea legală. Subliniez clar: trenurile nu stau din cauza statului român. Împreună cu echipele implicate, am reușit să deblocăm situația și să lăsăm lucrurile „la gata”, așa cum s-a întâmplat și în cazul trenului cu hidrogen”, a adăugat fostul secretar de stat.

Acesta i-a transmis lui Radu Miruță că „necunoașterea legii nu exonerează de respectarea ei”.

Răspunsul fostului secretar de stat vine la scurt timp după ce Radu Miruță, ministru interimar al Transporturilor, a transmis printr-o postare pe Facebook că a descoperit 21 de trenuri „noi-nouțe" la CFR, dar care sunt nefolosite.

„I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi de mentenanță”, a scris Radu Miruță vineri, pe Facebook.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte