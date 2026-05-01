Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, declară că a descoperit 21 de trenuri „noi-nouțe” la CFR, care stau pe linie moartă pentru că autoritățile nu au întocmit toate formalitățile birocratice pentru a fi date în folosință. Miruță anunță că i-a convocat la minister pe cei responsabili, dar reprezentanți ai constructorului din Polonia.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat.

I-am chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție. Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi de mentenanță”, a scris Radu iruță vineri, pe Facebook.

El a postat imagini cu garniturile care „miros a nou”, dar stau nefolosite în Gara Obor.

„Care-i soluția? Puși la aceeași masă și aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor. Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister”, a mai afirmat Radu Miruță.

De asemenea, el a mai precizat că a verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract.

„Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate”, a mai spus Radu Miruță.

