Un cetățean nepalez a rămas fără scuter după ce i-a fost furat de un bărbat de pe o stradă din sectorul 1 al Bucureștiului. Camerele de supraveghere au surprins momentul, dar hoțul nu a reușit să își ducă planul până la capăt. Polițiștii i-au luat urma, iar în urma perchezițiilor, oamenii legii au avut parte de o surpriză.

Potrivit datelor din ancheta poliției, un bărbat ar fi furat scuterul unui cetățean nepalez. A tăiat sistemul antifurt, doar că în momentul în care a luat scuterul nu a reușit să îl și pornească. Anchetatorii au găsit bunul și l-au înapoiat proprietarul.

După mai multe verificări, au identificat și principalul suspect în acest caz. Este vorba despre un bărbat de 40 de ani, care este în acest moment la audieri.

În momentul perchezițiilor domiciliare, spun surse din anchetă, în locuința bărbatului a fost găsit un alt tânăr. Ar fi vorba chiar despre fratele acestuia, care în urmă cu doar câteva zile ar fi furat, prin aceeași metodă, o bicicletă electrică.

În acest moment se fac mai multe verificări în acest caz. Bărbații sunt la audieri și sunt cercetați pentru furt calificat.

