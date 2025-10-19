Live TV

Zece persoane au fost evacuate din locuințe în urma unei avarii la o țeavă de gaz, în județul Mureș

Data publicării:
contor de gaze
Foto: Captură Digi24

Zece persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, din cinci locuinţe amplasate într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii produse la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, transmit autorităţile. 

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târnăveni au fost solicitaţi să intervină în localitatea Băgaciu, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în urma unei avarii la o ţeavă de gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, nefiind produsă în urma unui şoc mecanic. Echipajul aflat la faţa locului a acţionat pentru obturarea ţevii”, informează, sâmbătă seară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş. 

Potrivit sursei citate, zece persoane din 5 locuinţe aflate pe o rază de aproximativ 50 de metri faţă de zona afectată au fost evacuate preventiv, până la finalizarea intervenţiei. După obturarea conductei, locuitorii s-au putut întoarce în siguranţă în casele lor. În urma incidentului nu s-au înregistrat victime.  

La faţa locului au intervenit două echipaje: unul cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD de prim ajutor, fiind solicitată şi prezenţa unui echipaj specializat din cadrul operatorului de gaze, pentru remedierea definitivă a avariei. 

Este al doilea incident legat de scurgeri de gaz gestionat sâmbătă de ISU Mureş. Tot sâmbătă, locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au cerut ajutorul autorităţilor după ce pe casa scării s-a simţit miros de gaz, verificările identificând scurgeri „minore” de gaz. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
pompieri explozie rahova 1
3
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
dr flavia grosan
5
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Digi Sport
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Primul raport al ISC legat de blocul din Rahova afectat de explozie...
diana sosoaca putin
Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un...
casa alba press secretary Karoline Leavitt holds a briefing in Washington
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la...
radu miruta praid
Miruță, după concluziile privind dezastrul de la Praid: Am cerut...
Ultimele știri
Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, acuză autoritățile din Gaza
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
Secretele filosofului care a fondat Stoicismul au fost descifrate după ce un papirus recuperat din cenușă a fost citit de cercetători
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
explozie rahova (1)
Arafat a anunțat că nimeni nu mai are voie să intre în clădirea din Rahova după explozie: „Blocul e cu risc de colaps”
Aftermath of a Russian drone attack in Odesa region
Risc de penurie de gaze naturale în Ucraina, în pragul iernii. 60% din infrastructura de producție locală, distrusă de ruși
Serbian oil company NIS in ownnership by the Russian oil producer Gazprom Neft
SUA sancționează principalul furnizor de petrol al Serbiei. NIS este controlată de Rusia
gaze naturale rusia ucraina
Cum vor îngreuna iarna europenilor bombardamentele Rusiei în Ucraina
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan: România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă. Suntem mult peste media Uniunii Europene
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Fanatik.ro
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă...
Adevărul
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea...
Playtech
Cine are prioritate în rampă? Regula dă bătăi de cap şoferilor
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc...
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev
Newsweek
DOCUMENT Cum e blocată creșterea pensiilor militare în Parlament? Avize negative, fără număr
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu