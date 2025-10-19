Zece persoane au fost evacuate din locuințe în urma unei avarii la o țeavă de gaz, în județul Mureș

Zece persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, din cinci locuinţe amplasate într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii produse la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, transmit autorităţile.

„Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târnăveni au fost solicitaţi să intervină în localitatea Băgaciu, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în urma unei avarii la o ţeavă de gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, nefiind produsă în urma unui şoc mecanic. Echipajul aflat la faţa locului a acţionat pentru obturarea ţevii”, informează, sâmbătă seară, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş.

Potrivit sursei citate, zece persoane din 5 locuinţe aflate pe o rază de aproximativ 50 de metri faţă de zona afectată au fost evacuate preventiv, până la finalizarea intervenţiei. După obturarea conductei, locuitorii s-au putut întoarce în siguranţă în casele lor. În urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

La faţa locului au intervenit două echipaje: unul cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD de prim ajutor, fiind solicitată şi prezenţa unui echipaj specializat din cadrul operatorului de gaze, pentru remedierea definitivă a avariei.

Este al doilea incident legat de scurgeri de gaz gestionat sâmbătă de ISU Mureş. Tot sâmbătă, locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au cerut ajutorul autorităţilor după ce pe casa scării s-a simţit miros de gaz, verificările identificând scurgeri „minore” de gaz.

