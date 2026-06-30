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Europa riscă să înceapă iarna cu stocurile de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani (Financial Times)

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Gaze naturale. Foto- Inquam Photos:Octav Ganea
Gaze naturale. Foto- Inquam Photos/Octav Ganea
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Din articol
Instalațiile sunt pline în proporție de 48% Reumplerea depozitelor a avut un start lent în aprilie Necunoscuta Ormuz

Europa se pregătește să intre în sezonul de iarnă cu cele mai scăzute niveluri de stocuri de gaze din ultimii cel puțin 15 ani, ceea ce amenință cu o creștere a prețurilor pentrucompanii și gospodării în această iarnă. Conform estimărilor firmei de consultanță Wood Mackenzie, se preconizează că instalațiile de stocare din UE vor încheia sezonul critic de reaprovizionare cu gaze, care se desfășoară de obicei între aprilie și octombrie, cu un grad de umplere de doar 76%. Acesta ar fi cel mai scăzut nivel maxim al stocurilor de gaze înregistrat cel puțin din 2011, potrivit datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe, scrie Financial Times.

Aceste niveluri scăzute survin în urma războiului dintre SUA și Iran, care a întrerupt livrările de gaz natural lichefiat prin Strâmtoarea Ormuz – pe unde se transportă, în mod normal, o cincime din aprovizionarea mondială – și a dus la reducerea producției din Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Instalațiile sunt pline în proporție de 48%

Instalațiile de stocare din UE au început sezonul de reaprovizionare cu un grad de umplere de doar 28%, după o iarnă deosebit de rece, un nivel mai scăzut decât cel normal pentru această perioadă a anului. În prezent, acestea sunt pline în medie în proporție de 48%, potrivit GIE.

Prețurile gazelor naturale din Europa au crescut vertiginos după atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, dar au rămas relativ stabile în ultima perioadă, chiar înainte ca Washingtonul și Teheranul să încheie un acord de pace provizoriu la începutul acestei luni. Acest lucru a dus la apariția unei alte probleme, întrucât prețul la hub-urile europene de gaze naturale a scăzut prea mult pentru a atrage încărcături de GNL, provenite de obicei din SUA.

„Ne aflăm într-o etapă critică a verii pentru planurile de reaprovizionare cu gaze ale Europei”, a declarat Natasha Fielding, analist la Argus Media. „Deși acordul anunțat între SUA și Iran a determinat scăderea prețurilor la gaze și a alimentat speranțele privind revenirea pe piață a unui aflux de aprovizionare din Golful Persic, cu cât oferta de GNL rămâne mai mult timp limitată, cu atât stocurile europene de gaze la începutul iernii vor fi mai reduse și cu atât va fi mai mare riscul unor creșteri bruște ale prețurilor în timpul iernii.”

Prețurile de referință ale gazelor naturale în Europa se situează la aproximativ 40 de euro pe megawatt-oră (MWh), cu puțin mai mult decât înainte de începerea conflictului dintre SUA și Iran, pe 28 februarie, și se încadrează într-un interval normal pentru această perioadă a anului. Chiar și atunci când prețurile au crescut brusc în primele săptămâni ale conflictului, acestea au rămas cu mult sub nivelul maxim de 342 de euro/MWh atins în urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022.

Reumplerea depozitelor a avut un start lent în aprilie

Reumplerea depozitelor a avut un start lent în aprilie, deoarece prețurile ridicate ale gazelor din vară nu au oferit companiilor prea multe motive să-și refacă stocurile.

Comisia Europeană a declarat duminică că „nivelurile actuale de stocare nu ridică îngrijorări imediate privind securitatea energetică”, adăugând că „un nivel de stocare de 80% . . . este suficient pentru a asigura aprovizionarea pe timpul iernii”. Nivelurile de stocare se situează în prezent cu aproximativ 10% sub media din perioada premergătoare crizei, în timp ce cererea de gaze din UE s-a redus cu 17%, a menționat purtătorul de cuvânt.

Comisia a recomandat statelor membre să umple instalațiile de stocare până la 80%, sau chiar până la 75%, pentru a reduce presiunea asupra prețurilor. Obiectivul neobligatoriu s-a menținut la 90% în ultimii ani.

„Avem nevoie de un nivel ridicat pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru iarna viitoare [dar] vrem să facem acest lucru într-un mod care să nu ducă la creșteri ale prețurilor pe termen scurt”, a declarat vineri comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Necunoscuta Ormuz

Situația stocurilor europene s-ar putea schimba dacă un val de aprovizionare cu GNL ar ajunge pe piețele globale.

Navele de transport de GNL din Qatar, goale, au început să se îndrepte spre Golful Persic aproape imediat după semnarea acordului preliminar de pace. Prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat săptămâna aceasta că producția țării va reveni la normal în câteva săptămâni la toate instalațiile de GNL, cu excepția a două unități lovite de Iran în timpul conflictului.

Cu toate acestea, analiștii pun sub semnul întrebării ritmul în care volumele din Qatar vor reveni pe piață.

Dacă unitățile neavariate de la vasta instalație de GNL Ras Laffan din Qatar vor atinge capacitatea maximă până la sfârșitul lunii iulie, stocurile europene de gaze ar putea încheia sezonul de reaprovizionare la un nivel de 74%, a estimat Samantha Dart, analist în domeniul mărfurilor la Goldman Sachs, într-o notă recentă. Dacă acest lucru se va întâmpla cu o lună mai târziu, instalațiile europene de stocare ar putea intra în iarnă cu un grad de umplere de doar 70%, a afirmat ea.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a suferit un regres după ce o navă a fost lovită joi în această cale navigabilă. Rămâne incert dacă fluxurile vor continua după încheierea prelungirii de 60 de zile a armistițiului convenită de Washington și Teheran. Acest lucru pune Europa într-o poziție dificilă, avertizează analiștii.

Speculatorii comerciali pariază din ce în ce mai mult pe prețuri mai mari în timpul iernii pe piețele de contracte futures și opțiuni, a afirmat Energy Aspects într-o notă.

Tom Marzec-Manser, directorul departamentului de gaze naturale și GNL pentru Europa la Wood Mackenzie, a declarat că, deși prețurile gazelor ar putea scădea în continuare în lunile următoare, pe măsură ce vor pleca din Golf mai multe transporturi de GNL, se așteaptă ca „prețurile să crească din nou odată cu intrarea în iarnă, ceea ce va genera riscuri, în special în cazul unui scenariu cu vreme rece” la începutul anului 2027.

Planul UE de a interzice complet, începând cu 1 ianuarie, importurile de GNL din Rusia – care reprezintă în prezent aproximativ 14% din totalul importurilor de GNL ale Europei – ridică, de asemenea, perspectiva unei crize a gazelor naturale în timpul iernii europene.

Editor : M.C

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