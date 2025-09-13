Live TV

Ziua Pompierilor 2025: Ce expoziții și evenimente sunt organizate în subunitățile din București și din întreaga țară pe 13 septembrie

Data publicării:
Ziua Pompierilor 2025. Foto: Inquam Photos/George Călin
Ziua Pompierilor 2025. Foto: Inquam Photos/George Călin
Ziua Pompierilor din România este sărbătorită în fiecare an la 13 septembrie, în amintirea curajului dovedit de pompierii militari în Bătălia de la Dealul Spirii din 1848. Cu acest prilej, în subunitățile de pompieri din București și din numeroase orașe ale țării au loc exerciții demonstrative, prezentări de tehnici de intervenție și diverse activități dedicate publicului.

Anul acesta se împlinesc 177 de ani de la momentul în care căpitanul Pavel Zăgănescu și camarazii săi au scris istorie, înfruntând trupele otomane pe Dealul Spirii.

Ziua Pompierilor 2025: Evenimente organizate în București

Ziua Porților Deschise și expoziție tehnică în Capitală

În Capitală, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov pregăteşte o serie de activități pentru public.

  • Expoziție de tehnică: sâmbătă, între orele 09:00 - 20:00, unde pot fi admirate îndeaproape autospecialele și echipamentele folosite în misiunile pompierilor;
  • Ziua Porților Deschise: sâmbăta, între orele 10:00 - 18:00, în toate subunitățile din București. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre cum se desfășoară o zi din viața salvatorilor. (Sursa: Facebook ISU București-Ilfov)

Activități organizate în țară de Ziua Pompierilor 2025

Mai multe judeţe din țară organizează ceremonii, acţiuni de informare, expoziţii, competiţii sportive şi porţi deschise. Astfel:

Județul Caraș-Severin marchează pe 15 septembrie 2025 o serie de evenimente și manifestări speciale dedicate Zilei Pompierilor din România. Subunitățile ISU „Semenic” își deschid porțile pentru toți vizitatorii care doresc să descopere meseria de pompier. Se vor organiza expoziții de tehnică de intervenție, prezentări de echipamente, dar și exerciții demonstrative.

Ziua Porților Deschise va avea loc și în subunităţile Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Poiana Teiului. Între orele 10:00 - 18:00 va fi prezentată tehnica de intervenție și vor fi organizate puncte de informare preventivă în parcările mai multor centre comericale și orașe.

Ziua Pompierilor 2025 este marcată și în Bistrița-Năsăud, unde se vor desfășura ceremonii militare, tehnici demonstrative de intervenție și activități interactive penru cei prezenți.

Ziua Porților Deschise va fi și sâmbătă, între orele 10:00 -18:00 în toate subunitățile ISU Alba (Alba Iulia, Sebeș Aiud, Câmpeni Blaj). Vizitatorii vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre cum se desfășoară o zi din viața salvatorilor din România.

În Brașov, sâmbătă, 13 septembrie, toate subunitățile de pompieri din județ vor avea porțile deschise pentru vizitatorii care doresc să vadă tehnica de intervenție a pompierilor.

Semnificația zilei de 13 septembire

La 13 septembrie 1848, trupele otomane care pătrundeau în București cu scopul de a restabili ordinea tulburată de mișcarea revoluționară au fost întâmpinate de compania de pompieri, formată din 166 de oameni, sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu. Forțele otomane, alcătuite din aproximativ 5.000 de soldați conduși de Kerim Pașa, înaintau dinspre Cotroceni către cazarma situată pe dealul Spirii, acolo unde intenționau să își stabilească tabăra. În același timp, compania de pompieri urca pe lângă Mănăstirea Mihai Vodă.

În urma unor neînțelegeri între soldații români din cazarmă, care aveau misiunea de a deschide porțile trupelor otomane, și militarii turci epuizați, tensiunea amplificată de apariția pompierilor a dus la un conflict spontan. Discuțiile s-au transformat rapid într-o bătălie de amploare, soldată cu numeroase pierderi de vieți omenești și răniți. Această confruntare a rămas consemnată ca ultima bătălie purtată între otomani și români pe teritoriul românesc.

În acea confruntare, aproape jumătate din efectivele companiei de pompieri și-au pierdut viața, transformând Dealul Spirii, prin acest tragic eveniment, într-un simbol al sacrificiului și al iubirii de patrie. În ziua următoare, 14 septembrie, Bucureștiul a reintrat sub ocupație otomană.

Monumentul Eroilor din București

În semn de omagiu pentru acele evenimente, din anul 1953, data de 13 septembrie a fost consacrată drept „Ziua Pompierilor din România”. Ulterior, Dealul Spirii și Cazarma Arsenal au fost demolate pentru a face loc construcției Casei Poporului, astfel încât locul bătăliei nu mai poate fi vizitat astăzi.

Monumentul Eroilor Pompieri a fost inclus, la poziția 135, pe lista monumentelor de artă prevăzută de HCM 1860A/1955. În contextul ridicării Casei Poporului, actualul Palat al Parlamentului, monumentul a fost demontat în anul 1984.

Ulterior, a fost relocat la intersecția Calea 13 Septembrie cu Strada Izvor (București) și a fost inaugurat, din nou, la 13 septembrie 1990, în fața unui hotel, loc în care se află și în prezent. Monumentul Eroilor Pompieri din București este o execuție în bronz a sculptorului Wladimir Hegel. Statuia a fost inaugurată la data de 13 septembrie 1901, în fața Arsenalului Armatei.

Ziua Pompierilor este un prilej de evocare a unui moment de mare însemnătate istorică, dar şi de reafirmare a valorilor de sacrificiu, responsabilitate şi solidaritate. Pompierii din România au și un ocrotitor, anume Sfântul Iosif de la Partoș (15 septembrie) care a fost ales drept ocrotitor al celor care luptă cu flăcările. (Sursa: Basilica)

Editor : Camelia Sinca

