Rusia nu a invitat în mod special niciun demnitar străin la parada de Ziua Victoriei din acest an de la Moscova, a declarat consilierul Kremlinului Iuri Uşakov, precizând însă că unele personalităţi din străinătate şi-au exprimat din proprie iniţiativă dorinţa de a participa la festivităţi, conform TASS.

Instantaneu de la parada militară.

Putin a vorbit cu veteranii și soldații din Forțele Armate aflați în tribune

ACTUALIZARE 10:55 După încheierea paradei Victoriei de pe Piața Roșie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat cu veteranii și soldații din Forțele Armate ale Federației Ruse aflați în tribune.

Putin a trecut pe lângă tribune, a dat mâna și a discutat cu veteranii Marelui Război Patriotic, cu soldații din Forțele Armate ale Federației Ruse, cu membrii organizației „Iunarmei” și cu alți oaspeți de onoare ai paradei, scrie TASS.

Echipele de acrobație aeriană au încheiat parada de Ziua Victoriei

ACTUALIZARE 10:47 Echipajele de acrobație aeriană „Ruski Vitiazi” și „Striji” au încheiat parada Victoriei cu un zbor deasupra Pieței Roșii, transmite un corespondent TASS.

Trupele nord-coreene au mărșăluit pentru prima dată pe pavajul din Piața Roșie

ACTUALIZARE 10:45 Un detașament de militari nord-coreeni a mărșăluit pe pavajul din Piața Roșie pentru prima dată în timpul paradei care marchează cea de-a 81-a aniversare a Victoriei în Marele Război Patriotic, relatează un corespondent TASS.

„Soldații nord-coreeni au demonstrat curaj, vitejie și eroism în timpul eliberării regiunii Kursk de sub controlul Forțelor Armate Ucrainene”, notează TASS. Președintele rus Vladimir Putin, printre alții, a lăudat profesionalismul soldaților.

Discursul lui Putin la Parada Victoriei a durat 8,5 minute

ACTUALIZARE 10:40 Discursul președintelui rus Vladimir Putin din Piața Roșie în timpul paradei care marchează cea de-a 81-a aniversare a Zilei Victoriei a durat 8,5 minute, relatează un corespondent TASS.

Liderul rus a felicitat pe toată lumea cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic. Putin a menționat că 9 Mai este cea mai importantă sărbătoare pentru ruși, asigurând că țara își va aminti mereu de eroismul soldaților care și-au dat viața pentru victoria asupra nazismului.

Discursul din 2022 a fost cel mai lung, durând 11 minute. Discursurile din 2023 și 2020 (parada a avut loc în iunie din cauza pandemiei) au fost puțin mai scurte - 10, respectiv 9 minute. Discursul de anul trecut a durat aproximativ 8,5 minute.

Discursul dinaintea formației de paradă este o tradiție îndelungată. Pe lângă amintirea faptelor eroice ale strămoșilor, discursul evidențiază de obicei prioritățile cheie ale Forțelor Armate Ruse și rezumă domeniile cheie ale politicii de securitate a Moscovei.

În epoca sovietică, întrucât parada avea loc oficial prin ordin al ministrului Apărării, șeful departamentului militar era cel care rostea acest discurs. După înființarea funcției prezidențiale în 1990, acest privilegiu a fost transferat șefului statului. Rusia modernă onorează și păstrează această tradiție, scrie TASS.

El a subliniat că trupele ruse care luptă în ceea ce este cunoscut în Rusia drept o „operaţiune militară specială” în ţara vecină urmează tradiţia soldaţilor sovietici care au luptat în ceea ce Rusia numeşte Marele Război Patriotic (1941-1945).



„Vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei, cea mai importantă, sacră şi glorioasă sărbătoare a noastră. O sărbătorim cu mândrie şi dragoste pentru ţara noastră, înţelegând că datoria noastră comună este să apărăm interesele şi viitorul Patriei”, a proclamat şeful statului rus.



El a reamintit că Armata Roşie „a salvat” nu doar Uniunea Sovietică, ci întreaga Europă, multe dintre ţările acesteia - a subliniat el - capitulaseră şi îşi cedaseră suveranitatea în faţa avansului hitlerist.

Putin i-a felicitat pe participanții la parada din Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei

ACTUALIZARE 10:20 Putin i-a felicitat pe participanții la parada din Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei, numind-o o sărbătoare sacră și importantă.

Rusia onorează cu sfințenie legămintele și moștenirea soldaților Victoriei, a spus Putin.

Poporul sovietic a redat suveranitatea acelor țări care au capitulat în fața Germaniei naziste, spus președintele rus.

Caracterul și tăria spiritului rusesc sunt deosebit de evidente în vremuri dificile, a remarcat Putin.

Președintele rus Vladimir Putin a propus un minut de reculegere la parada care marchează cea de-a 81-a aniversare a Zilei Victoriei în Marele Război Patriotic.

„Se declară un minut de reculegere”, șeful statului s-a adresat invitaților și participanților la paradă.

La sunetul metronomului, invitații din tribune s-au ridicat pentru a-și exprima respectul pentru faptele eroilor de război și durerea pentru cei dispăruți, scrie TASS.

Președintele rus Vladimir Putin a participat la Parada de Ziua Victoriei purtând o haină închisă la culoare, cu o cocardă cu Sfântul Gheorghe pe rever, relatează un corespondent TASS. Liderul rus și-a prins la piept acest simbol al victoriei, notează TASS.

„Indiferent de cum se schimbă tehnologia și metodele de luptă, principalul lucru rămâne neschimbat: soarta țării este determinată de popor”, a subliniat Putin. „Cauza noastră este dreaptă”, a mai spus acesta.

„Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră”, a spus Putin. „Oamenii de știință și inginerii ruși creează arme avansate, unice și lansează producția lor în masă”, a dat el asigurări.

„Cheia succesului Rusiei este forța morală, curajul, unitatea și capacitatea de a îndura orice și de a depăși orice provocare”, a subliniat Putin.

El a subliniat că naziștii își adunau forțele „în toată Europa” pentru a-și atinge obiectivele criminale. „Se pare că strategii naziști au luat în considerare meticulos totul, cu excepția unui singur lucru - ceea ce este cunoscut sub numele de caracterul rus și tăria de caracter a poporului sovietic. Aceste calități se manifestă cu o forță deosebită în cele mai dificile vremuri pentru Patrie”, a remarcat președintele rus.

„Poporul sovietic a fost cel care a adus contribuția decisivă la înfrângerea nazismului, salvând atât țara sa, cât și întreaga lume, iar Rusia își va aminti mereu de această ispravă”, a spus el.

Președintele rus a menționat că faptele eroice ale popoarelor Uniunii Sovietice au demonstrat că loialitatea față de Patrie este cea mai înaltă dreptate, capabilă să unească milioane de oameni.

Un veteran al Marelui Război Patriotic i-a înmânat lui Putin o scrisoare într-un plic, la paradă

ACTUALIZARE 09:55 Un veteran al celui de-al Doilea Război Mondial i-a înmânat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare într-un plic, la parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie.

Putin, urcând în tribunele paradei care celebrează cea de-a 81-a aniversare a Zilei Victoriei, i-a salutat pe veteranii Marelui Război Patriotic. Unul dintre ei i-a înmânat șefului statului rus un plic.

Liderul rus a luat plicul și l-a pus în buzunarul interior al jachetei, scrie TASS.

Au început ceremoniile de 9 Mai la Moscova

ACTUALIZARE 09:50 La Moscova au început ceremoniile dedicate Zilei Victoriei.

Vladimir Putin asistă acum la Parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie de la Moscova.

Președintele rus și comandantul suprem al Forțelor Armate Ruse, Vladimir Putin, ocupă tribuna centrală pentru a trece în revistă parada din Piața Roșie în onoarea celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic

Soldații Armatei Populare Coreene se pregătesc să participe la parada de Ziua Victoriei de la Moscova, relatează un corespondent TASS. Participanții la operațiunea militară specială, precum și militarii instituțiilor de învățământ militar superior din toate ramurile și ramurile individuale ale Forțelor Armate Ruse, se pregătesc, de asemenea, pentru paradă.

Parada obişnuită de echipament militar greu a fost redusă din cauza îngrijorărilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene.

Kremlinul a retras, de asemenea, invitaţiile adresate jurnaliştilor străini cu preaviz scurt.

Autorităţile au impus, de asemenea, restricţii în capitală, inclusiv întreruperi ale internetului mobil la Moscova şi în alte oraşe.

Pregătirile pentru paradă sunt aproape de final

ACTUALIZARE 09:48 Ultimele pregătiri înaintea paradei Victoriei se finalizează în Piața Roșie din Moscova, relatează corespondentul TASS.

În primele rânduri ale tribunei se află veterani ai Războiului de Eliberare, Eroi ai Rusiei.

Parada va începe cu aducerea pe piață a Steagului Victoriei de către grupul de fanfară al companiei de gardă de onoare a Regimentului 154 Preobrajenski.

Participanții la operațiunea militară specială, militarii din instituțiile superioare de învățământ militar de toate tipurile și din diferite arme ale Forțelor Armate ale Rusiei, precum și militarii din Coreea de Nord se pregătesc deja să defileze solemn pe pavajul Pieței Roșii.

Partea solemnă a paradei se va încheia cu un zbor al avioanelor grupurilor de acrobație aeriană rusești, care vor colora cerul în culorile drapelului Rusiei.

Directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Serghei Narîșkin, este încrezător că parada de Ziua Victoriei din 9 mai de la Moscova va fi un succes.

Invitații paradei care marchează cea de-a 81-a aniversare a Victoriei în Marele Război Patriotic se adună în tribunele de lângă Zidul Kremlinului.

Medvedev a sosit în Piața Roșie

ACTUALIZARE 09:45 Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și președintele partidului Rusia Unită, Dmitri Medvedev, a sosit în Piața Roșie pentru parada care marchează cea de-a 81-a aniversare a Victoriei în Marele Război Patriotic, relatează TASS.

El a ocupat un loc pe podiumul central/stânga.

Peskov: 9 Mai, zi de lucru aglomerată pentru Putin

ACTUALIZARE 09:35 Ziua Victoriei, sărbătorită anual în Rusia pe 9 mai, nu este doar „o zi de mândrie” pentru președintele rus Vladimir Putin, ci și o zi de lucru aglomerată, plină de evenimente, inclusiv întâlniri internaționale, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unui interviu acordat Vesti TV, citat de TASS.

În fiecare an, președintele Putin ține un discurs important la parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie din Moscova. 9 Mai este, de asemenea, o zi de lucru foarte complexă pentru liderul rus, a subliniat secretarul de presă al Kremlinului.

„Pe lângă faptul că este o zi festivă și comemorativă, o zi de mândrie cu lacrimi în ochi pentru Putin, la fel ca pentru orice cetățean rus, aceasta este și o zi de lucru pentru el”, a subliniat Peskov.

„Aceasta implică și un discurs în Piața Roșie”, a spus purtătorul de cuvânt al președinției, adăugând că liderul rus ține un discurs important la parada de Ziua Victoriei în fiecare an.

În această zi, președintele Putin „depune coroane de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut”, monumentul comemorativ de război de la zidul Kremlinului, și „organizează o recepție în onoarea oaspeților care ni se alătură în timpul sărbătorilor de pe 9 mai”, a spus purtătorul de cuvânt al președinției.

„Aceasta implică, de asemenea, un întreg maraton de întâlniri bilaterale care urmează la Kremlin”, a spus Peskov.

Reacția Kremlinului la decretul lui Zelenski

ACTUALIZARE 08:56 Reacția Kremlinului cu privire la decretul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, prin care se autorizează organizarea paradei de la Moscova pe 9 Mai, nu s-a lăsat prea mult așteptată. Informația a fost relatată de UNN, citând surse din presa rusă.

Mai exact, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al dictatorului rus Putin, a declarat că Rusia nu are nevoie de permisiunea nimănui pentru a organiza o Paradă a Victoriei la Moscova.

La rândul său, Leonid Sluțki, șeful Comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat, a calificat decretul lui Zelenski privind parada de la Moscova drept un „spectacol de clovni” și un „dans pe morminte”.

„Securitatea celebrării Zilei Victoriei este garantată de Forțele Armate ale Federației Ruse; parada va avea loc chiar și fără decretele insolente ale lui Zelenski”, a declarat Sluțki.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus: „Întreaga lume trebuie să audă avertismentul Rusiei adresat lui Zelenski”

ACTUALIZARE 08:13 Întreaga lume trebuie să audă avertismentul Rusiei adresat lui Zelenski, care amenință parada de Ziua Victoriei, și să recunoască importanța acestui moment, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, într-un interviu acordat agenției TASS cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei.

„Acest lucru (avertismentul) a fost făcut pentru că am înțeles că Occidentul colectiv, această minoritate occidentală colectivă, face tot posibilul pentru a evita încă o dată să vadă logica mizantropică și să nu audă amenințările absolut extremiste și teroriste ale lui Zelenski, pentru a-i oferi încă o dată sprijin politic, pentru a-l pune pe prima pagină a ziarelor în ceea ce privește informațiile și, desigur, pentru a-i furniza arme, bani și așa mai departe. Și tocmai pentru ca aceștia să se trezească și să înțeleagă gravitatea situației, a fost luat un set de măsuri adecvate, care au beneficiat apoi de acest tip de sprijin informațional: clar, ușor de înțeles și, subliniez din nou, receptiv”, a spus ea.

Ministerul Apărării rus a declarat un armistițiu pentru 8-9 Mai, în onoarea sărbătoririi celei de-a 81-a aniversări a Victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în Marele Război Patriotic din 1941-1945. Ministerul a declarat că Rusia se așteaptă ca partea ucraineană să urmeze acest exemplu. Cu toate acestea, dacă regimul de la Kiev va încerca să atace Moscova pe 9 Mai pentru a perturba sărbătorile, trupele ruse vor lansa un atac de represalii masiv împotriva centrului Kievului, amintește TASS.

„Acestea nu sunt simple declarații”, a remarcat Zaharova. „Acesta este un avertisment clar cu privire la măsurile de represalii care vor fi luate dacă amenințările monstruoase ale lui Zelenski, pe care le-a exprimat la Erevan, vor fi puse în practică. Și toate acestea nu sunt doar relevante”, a spus ea.

Partea rusă a avertizat toate statele și organizațiile internaționale prin intermediul ambasadelor și misiunilor lor din Moscova, precum și al misiunilor diplomatice ruse din țările străine și din cadrul organizațiilor internaționale, că „aceasta nu este doar o chestiune de urgență, ci că trebuie să ia măsuri concrete în această direcție”, a subliniat diplomața.

Aceste măsuri sunt un răspuns la „agresiunea pe care Zelenski a declarat-o ca fiind o amenințare”, a adăugat ea.

Zaharova a declarat anterior că Rusia consideră amenințarea lui Zelenski de a lansa un atac cu drone asupra Moscovei în timpul viitoarelor sărbători de Ziua Victoriei ca fiind intenția regimului de la Kiev de a comite un act terorist.

Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin

ACTUALIZARE 08:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prezidențial prin care „autorizează” parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie de la Moscova, un gest de frondă după ce a acceptat instituirea unui armistițiu de trei zile în războiul cu Rusia, la cererea liderului de la Casa Albă, Donald Trump.

În mod ironic, Zelenski a trecut în decret coordonatele GPS ale Pieței Roșii din Moscova, unde se desfășoară tradițional parada militară, cu mențiunea că „zona va fi exclusă din planul de utilizare a armamentului ucrainean”.

Statele Unite ar fi dispuse să-și trimită din nou negociatorii la Moscova dacă acest lucru ar contribui la avansarea procesului de pace din Ucraina, a declarat președintele american Donald Trump, răspunzând la o întrebare adresată de agenția TASS la Casa Albă.

„Ei bine, aș face-o. Dacă aș considera că ar fi de ajutor, aș face-o”, a spus Trump când a fost întrebat dacă își va trimite echipa la Moscova pentru noi negocieri, în contextul acordului de încetare a focului din Ucraina din 9, 10 și 11 mai.

El a sugerat, de asemenea, că conflictul din Ucraina s-ar putea într-adevăr să se apropie de sfârșit. „Mi-ar plăcea să văd că războiul acela se termină. Am rezolvat opt războaie, de fapt nouă, și acum se pare că am putea ajunge la zece, dar mi-ar plăcea ca acesta să fie al zecelea. Vă spun că mi-ar plăcea să văd un sfârșit al conflictului dintre Rusia și Ucraina, al acelui război”, a spus liderul american.

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat anterior că discuțiile telefonice dintre Moscova și Washington, precum și cooperarea SUA cu Ucraina, au dus la acorduri privind un armistițiu pentru perioada 9-11 mai. Acordul a reprezentat o continuare a ideilor exprimate în timpul conversației telefonice din 29 aprilie dintre președintele rus Vladimir Putin și Trump, a adăugat el.

Știrea inițială

Rusia nu a trimis invitații oficiale liderilor altor țări pentru a sărbători Ziua Victoriei, ci a menționat doar că va fi bucuroasă să primească pe oricine este dispus să vină pentru a sărbători această mare zi, i-a spus președintele rus Vladimir Putin omologului său belarus, Aleksandr Lukașenko.

„Nu voi spune nimic neașteptat pentru dumneavoastră. Nu am invitat oficial pe nimeni. Am spus doar că ne-ar face plăcere să-i vedem pe cei care doresc să vină”, a declarat Putin.

„Mi se pare deosebit de relevant și firesc în contextul actual. Mă refer și la problemele de securitate.”

„Nicio problemă de securitate nu ne poate împiedica”, a confirmat președintele belarus cu un zâmbet.

Pe lângă Lukașenko, liderii din Abhazia, Kazahstan, Laos, Malaezia, Slovacia, Uzbekistan, Osetia de Sud și Republica Srpska vin la Moscova pentru a sărbători Ziua Victoriei.

TASS a compilat principalele declaraţii ale consilierului prezidenţial.

Programul preşedintelui rus

Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi trebuit să se întâlnească, pe 8 mai, cu omologul său belarus, Aleksandr Lukaşenko, pentru o cină amicală.

Putin va găzdui pe 9 mai o recepţie oficială pentru delegaţiile străine şi oaspeţii de onoare veniţi la Moscova.

Putin intenţionează să organizeze o serie de întâlniri bilaterale cu şefi ai delegaţiilor străine pe 9 mai.

Preşedintele rus va avea discuţii cu premierul slovac Robert Fico, regele Malaeziei Sultan Ibrahim, preşedintele Laosului Thongloun Sisoulith şi cu preşedinţii Abhaziei şi Osetiei de Sud, Badra Gunba şi Alan Gagloiev.

Pe 9 mai, Putin va avea şi o întâlnire tete-a-tete cu regele Malaeziei, la solicitarea acestuia.

Liderul rus va discuta cu preşedintele Laosului despre dezvoltarea în continuare a relaţiilor bilaterale.

Şeful statului se va întâlni şi cu o delegaţie din conducerea Republicii Srpska.

Putin nu are programate evenimente legate de agenda internaţională pentru 10 mai.

Parada din Piața Roșie

Putin va susţine un discurs înaintea paradei de Ziua Victoriei, care anul acesta nu va include o prezentare de vehicule şi echipamente militare: „Aşa cum s-a anunţat, parada va avea loc, cu trupe care vor defila în formaţii şi survoluri ale grupurilor de acrobaţie aeriană. Preşedintele va susţine un discurs. Ca înainte, dar cu o singură excepţie: nu va exista paradă de vehicule şi echipamente militare.”

După paradă, preşedintele, împreună cu invitaţii străini şi veteranii, vor depune flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din Grădina Alexandrov.

Oaspeţi străini

Rusia nu a transmis invitaţii speciale oaspeţilor străini pentru celebrarea celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei: „Vreau să vă informez că, spre deosebire de anul trecut, nu am invitat în mod special oaspeţi străini la festivităţi”, a spus Uşakov.

Unele personalităţi străine şi-au exprimat din proprie iniţiativă dorinţa de a participa la festivităţile de Ziua Victoriei de la Moscova din 9 mai: „Anul acesta nu am trimis invitaţii speciale, însă unele personalităţi străine şi-au exprimat dorinţa de a vizita Moscova în aceste zile festive şi de a participa împreună cu conducerea noastră la evenimentele din 9 mai”, a precizat el.

Anul trecut, un număr mare de lideri străini au participat în contextul festivităţilor dedicate aniversării a 80 de ani: „Anul trecut a existat un grup numeros de lideri străini în legătură cu evenimentele jubiliare”, a afirmat reprezentantul Kremlinului.

Ataşaţii militari ai statelor străine au fost invitaţi să participe la paradă.

