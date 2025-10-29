Live TV

Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul autorităților și apelul lor către locuitori şi turişti

lacul de acumulare vidraru
Lacul de acumulare Vidraru. Foto: Profimedia

Un amplu exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru a început miercuri dimineaţă, anunţă prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă. Locuitorii și turiștii din zonă au primit mesaj RO-Alert.

Exerciţiul se desfăşoară între orele 7:00 şi 18:00, urmând să fie eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă.

„Scopul exerciţiului este testarea condiţiilor reale de deversare controlată a apei, în contextul în care, în luna decembrie, va începe golirea barajului Vidraru pentru lucrările de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru. Am dispus mobilizarea tuturor instituţiilor implicate, astfel încât exerciţiul să se desfăşoare în deplină siguranţă”, a transmis Ioana Făcăleaţă într-o postare pe Facebook.

În teren acţionează peste 200 de oameni: reprezentanţi ai Hidroelectrica, ai Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, ai Direcţiei Silvice, ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului, poliţişti, jandarmi, pompieri, precum şi angajaţi ai primăriilor din comunele Arefu şi Corbeni, potrivit Agerpres.

A fost instituit Centrul de comandă şi coordonare la Primăria Corbeni, zona din aval de barajul Vidraru fiind monitorizată permanent, atât de la sol, cât şi din aer, cu ajutorul a cinci drone.

„Fac un apel ferm către locuitorii din zonele vizate şi către turişti: pentru siguranţa dumneavoastră, nu vă apropiaţi de albia râului Argeş! Cetăţenii au fost deja informaţi despre acest exerciţiu prin adunări publice, panouri informative, anunţuri din casă în casă, iar în această dimineaţă a fost emis şi un mesaj Ro-Alert", se mai menţionează în postare.

Specialiştii din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea au finalizat, în urmă cu o zi, marcarea secţiunilor de măsurare a nivelului apei pe sectorul dintre barajul Vidraru şi acumularea Oeşti.

„Pe această porţiune, în data de 29 octombrie 2025, debitele vor fi majorate în cadrul exerciţiului de simulare privind deversarea controlată a unor volume de apă din lacul de acumulare Vidraru. Mirele hidrometrice suplimentare au fost montate în punctele de verificare pentru a permite monitorizarea în timp real a nivelurilor şi debitelor de apă”, au precizat reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea.

Hidroelectrica a început, în 1 august, prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare în 28 februarie 2026, pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru", a informat compania.

Conform aceleiaşi surse, aceasta este prima golire completă din istoria barajului Vidraru de după anul 1974, o lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea şi modernizarea barajului şi a echipamentelor sale după aproape 50 de ani de exploatare continuă.

Golirea controlată a lacului se face prin turbinare şi apoi prin evacuare prin uvrajele barajului, fiind programată în mai multe etape succesive, în perioada 1 august 2025 - 28 februarie 2026. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeş, cu valori cuprinse între 20 şi 47 mc/s.

Contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, în valoare de 188,382 de milioane euro, fără TVA, a fost semnat în iulie 2024 şi face parte din strategia de investiţii a companiei.

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcţiune la data de 9 decembrie 1966, utilizează potenţialul hidroenergetic al Argeşului pe un sector de 28 de kilometri lungime, între Cumpăna şi Oeşti, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 de milioane de metri cubi, din care 320 de milioane de metri cubi reprezintă volumul util.

