Live TV

Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu

Data publicării:
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Barajul Paltinu. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Din articol
Furnizarea apei către populaţie nu se va opri

Procedurile tehnice programate pentru repornirea hidroagregatelor Hidroelectrica de la baza Barajului Paltinu încep în noaptea de luni spre marţi, autorităţile anunţând că intervenţia este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung.

„În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu, pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica. Scopul acestor operaţiuni este asigurarea unui flux de livrare a apei prin această priză de joasă adâncime şi trecerea etapizată de la priza de medie adâncime prin care apa este furnizată în prezent către populaţie. Această intervenţie este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung”, informează Consiliul Judeţean (CJ) Prahova şi Prefectura Prahova într-un comunicat de presă.

Conform surselor citate, la pornirea hidroagregatelor de joasă adâncime ale centralei Hidroelectrica, apa are în prezent o turbiditate ridicată, iar pentru a evita repetarea situaţiilor apărute în urmă cu două săptămâni, manevrele se vor desfăşura exclusiv pe timpul nopţii, controlat şi etapizat.

„Apa cu turbiditate mare nu va intra în conducta ESZ, prin care apa potabilă ajunge în reţeaua de distribuţie Hidro Prahova. Evacuarea acestei ape se va face prin infrastructura privată a Elsid SA, companie care s-a alăturat voluntar acestui demers, punând la dispoziţie infrastructura şi resursa umană necesare, astfel încât populaţia să beneficieze de apă sigură fără întrerupere”, se precizează în comunicat.

Furnizarea apei către populaţie nu se va opri

Autorităţile spun că furnizarea apei către populaţie nu se va opri, iar apa nu va fi raţionalizată, însă pe timpul nopţii este posibil ca presiunea să fie uşor diminuată, strict pentru a permite realizarea în siguranţă a procedurilor tehnice.

Apa livrată populaţiei rămâne separată de fluxul de evacuare a apei cu turbiditate mare, rezultat din procedurile de la Barajul Paltinu, mai spun autorităţile.

Potrivit acestora, nu este necesară constituirea de rezerve suplimentare de apă. „Facem apel la populaţie să nu intre în panică şi să trateze această informare ca pe o măsură de transparenţă şi comunicare”, se mai arată în document.

Acţiunea de la Barajul Paltinu va fi coordonată şi supravegheată de Administraţia Naţională „Apele Române”, conform detaliilor stabilite în şedinţele tehnice de la nivelul Prefecturii şi Consiliului Judeţean Prahova.

„Aceste proceduri vor fi efectuate regulat, doar pe timpul nopţii, până la punerea în funcţiune a hidroagregatelor Hidroelectrica şi obţinerea unei surse de apă constantă cu turbiditate redusă. Obiectivul comun al tuturor instituţiilor implicate este continuitatea furnizării apei potabile şi menţinerea acesteia în condiţii de siguranţă pentru populaţie”, mai transmit CJ şi Prefectura Prahova.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
3
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
LIA SAVONEA
4
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie ia apa din izvor
Mecanismul prin care Terra și-a creat primul rezervor de apă. Un studiu arată cum a ajuns apa la suprafață și a permis apariția vieții
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
După criza de la Paltinu, alte localități din Prahova pot folosi acum apa pentru consum. Unde mai este valabilă restricția
barajul paltinu seaca
Criza apei din Prahova continuă: în trei comune apa rămâne nepotabilă
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea șefilor Apele Române și ABA Buzău. Ce a găsit Corpul de Control
lacul Vidraru
Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Recomandările autorităţilor pentru locuitorii din zonă
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate...
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Oana Ţoiu: Aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de...
Horațiu Potra.
Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii. Curtea de Apel...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă
Spania lansează un abonament național de transport public, la preț accesibil. Tinerii sub 26 de ani vor plăti doar 50%
Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” deasupra Mării Negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
'Dacă a divorţat, fosta soţie mai are dreptul la pensie de urmaş?'. Ce spune legea din România
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...