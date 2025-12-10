Live TV

Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Recomandările autorităţilor pentru locuitorii din zonă

lacul Vidraru
Hidroelectrica efectuează, începând de miercuri, deversarea controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, autorităţile locale avertizând cu privire la creşterea debitelor în aval.

„În urma notificării oficiale primite din partea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în perioada 10 decembrie 2025 - 9 ianuarie 2026 se vor efectua deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea directă a debitelor pe albia Râului Argeş. Începând cu 10 decembrie 2025, ora 12:00, vor fi tranzitate debite de maximum 25 mc/sec, în regim continuu (24/24), în condiţii hidrometeorologice normale”, transmite Primăria Curtea de Argeş.

Efectele estimate sunt creşterea debitelor râului Argeş, fără posibilitatea de a atenua eventualele unde de viitură, precum şi creşterea nivelului de turbiditate a apei.

Autorităţile le recomandă cetăţenilor să evite apropierea de maluri şi de albia râului, dar şi lucrările, exploatările sau accesul în zonă cu utilaje sau animale.

„Sistemele de alarmare nu vor fi acţionate, întrucât deversările reprezintă o operaţiune controlată, nu o situaţie de pericol iminent”, se mai menţionează în informare.

Hidroelectrica a început, în 1 august, prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare în 28 februarie 2026, pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării "Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru", a informat compania.

Două exerciţii de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru s-au desfăşurat pe 29 octombrie şi 19 noiembrie. Atunci au fost eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de aproximativ o lună.

Societatea Aquaterm SA a anunţat încă din data de 10 noiembrie că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

"În urma analizelor efectuate de DSP Argeş, apa furnizată în municipiu nu mai respectă toţi parametrii de potabilitate prevăzuţi de legislaţie. Au fost constatate depăşiri ale valorilor admise pentru fier, clor rezidual liber şi turbiditate", se preciza într-o informare transmisă ulterior de Aquaterm SA.

