Live TV

„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu este critică”. Cât ar putea dura criza

Data actualizării: Data publicării:
apa cu noroi
Alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă,

Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă, iar această situaţie s-ar putea prelungi în zille următoare. Instituţia anunţă măsuri urgente, inclusiv schimbarea filtrelor de la baraj, în condiţiile în care zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. Instituţia cere autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă.

Oficialii Administraţiei Naţionale „Apele Române” cataloghează drept „critică” situaţia din judeţul Prahova unde zeci de mii de oameni nu au apă potabilă în urma „creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinu”.

„Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac – necesare lucrărilor la golirea de fund – au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei”, anunţă „Apele Române”, sâmbătă seară, printr-un comunicat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Instituţia anunţă măsuri tehnice urgente la barajul de la Paltinu, arătând că sâmbătă specialiştii au intervenit de urgenţă pentru schimbarea filtrelor de la barajul, operaţiunea fiind una esenţială pentru reluarea evacuării controlate a apei.

„În urma acestei intervenţii, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s. Echipele tehnice monitorizează permanent nivelurile foarte ridicate ale turbidităţii, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători. În paralel, instituţiile convocate la sediul Prefecturii lucrează la soluţii tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă, imediat ce valorile de turbiditate scad şi apa poate fi tratată în Staţia Voila”, precizează documentul citat.

Citiți și:
Lucrări la Paltinu: cel puțin 12 localități fără apă potabilă. Diana Buzoianu: „Trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba”

Până la reluarea furnizării apei potabile, furnizorul de apă Hidro Prahova asigură distribuţia de apă potabilă din surse alternative, în localităţile afectate.

„În discuţiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilităţi casnice, să fie reluată, având în vedere că în ţară există şi alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeş, Praid). Totodată, facem apel către alţi operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populaţiei.

În acest context, Apele Române solicită autorităţilor din judeţ să ţină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situaţii de urgenţă, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localităţile afectate până la normalizarea situaţiei, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate”, mai transmit oficialii de a „Apele Române”.

Aceştia estimează, pe baza datelor din prezent, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă „după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
prajituri pe farfurie
3
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
gen ben hodges at a conference
5
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
diana buzoianu
Zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”. Controale urgente la Paltinu
un robinet de la care curge doar o picatura de apa
Lucrări la Paltinu: cel puțin 12 localități fără apă potabilă. Diana Buzoianu: „Trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba”
diana buzoianu face declaratii
Ministra Mediului: Peste 1.000 de imobile de pe litoral au ajuns ilegal în proprietate privată. Apele Române au început să le revendice
barajul vidraru barajul paltinu
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Echipa Turciei
Barajul pentru CM 2026. Cine este Turcia, următoarea adversară a României: când au avut loc ultimele întâlniri directe
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_11_29_21_25_43
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea...
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Tanczos Barna, despre sinceritate: Primul lucru învățat la Ministerul...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al...
Ultimele știri
Descoperire rară în Franța: un inel de aur vechi de 2.000 de ani dezvăluie misterele unui mormânt roman fastuos
Dramaturgul Tom Stoppard a murit la vârsta de 88 de ani. Scenaristul a primit un Oscar pentru „Shakespeare in Love”
Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris. Discuții cruciale despre război și securitatea Europei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Tragic! Fosta campioană va fi desființată din cauza datoriilor
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe...
Adevărul
Va ataca Rusia România și UE? Fostul șef al Armatei Române rupe tăcerea: „Există altă amenințare mai mare...
Playtech
Tot mai mulți oameni își acoperă oglinzile retrovizoare cu pungi de plastic. Şoferii încă nu cred că ideea...
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală”. „România trebuie să se pregătească pentru niște...
Newsweek
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...