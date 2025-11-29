„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu este critică”. Cât ar putea dura criza

Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă, iar această situaţie s-ar putea prelungi în zille următoare. Instituţia anunţă măsuri urgente, inclusiv schimbarea filtrelor de la baraj, în condiţiile în care zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. Instituţia cere autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă.

Oficialii Administraţiei Naţionale „Apele Române” cataloghează drept „critică” situaţia din judeţul Prahova unde zeci de mii de oameni nu au apă potabilă în urma „creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinu”.

„Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute din lac – necesare lucrărilor la golirea de fund – au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de Tratare Voila: Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei”, anunţă „Apele Române”, sâmbătă seară, printr-un comunicat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Instituţia anunţă măsuri tehnice urgente la barajul de la Paltinu, arătând că sâmbătă specialiştii au intervenit de urgenţă pentru schimbarea filtrelor de la barajul, operaţiunea fiind una esenţială pentru reluarea evacuării controlate a apei.

„În urma acestei intervenţii, a fost posibilă repornirea uzinării cu un debit de cca 2 m³/s. Echipele tehnice monitorizează permanent nivelurile foarte ridicate ale turbidităţii, pentru a identifica momentul în care apa brută poate fi tratată în parametri corespunzători. În paralel, instituţiile convocate la sediul Prefecturii lucrează la soluţii tehnice care să permită reluarea alimentării cu apă, imediat ce valorile de turbiditate scad şi apa poate fi tratată în Staţia Voila”, precizează documentul citat.

Citiți și:

Lucrări la Paltinu: cel puțin 12 localități fără apă potabilă. Diana Buzoianu: „Trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba”

Până la reluarea furnizării apei potabile, furnizorul de apă Hidro Prahova asigură distribuţia de apă potabilă din surse alternative, în localităţile afectate.

„În discuţiile repetate de astăzi cu DSP Prahova, Apele Române au insistat ca furnizarea apei în scop menajer, pentru utilităţi casnice, să fie reluată, având în vedere că în ţară există şi alte cazuri similare (de exemplu, Curtea de Argeş, Praid). Totodată, facem apel către alţi operatori de apă să sprijine acest demers în beneficiul populaţiei.

În acest context, Apele Române solicită autorităţilor din judeţ să ţină cont de recomandarea noastră, inclusiv prin declararea unei situaţii de urgenţă, care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localităţile afectate până la normalizarea situaţiei, respectiv până când apa va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate”, mai transmit oficialii de a „Apele Române”.

Aceştia estimează, pe baza datelor din prezent, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă „după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila”.

Editor : Liviu Cojan