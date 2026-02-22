Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA

România este a treia cea mai importantă țară din NATO, spune expertul american în securitate națională și politică externă James Carafano. Cu 25 de ani de experiență în armata americană, Carafano a vorbit în exclusivitate cu jurnalistul DigiFM Lucian Mîndruță despe prezența americană în România. Atâta timp cât Statele Unite sunt preocupate de descurajarea convențională în Europa, România va fi un partener important, a spus acesta.

„Am spus întotdeauna asta în cel mai sincer mod, că România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Iar motivul din spatele acestei afirmații îl vedem dacă ne uităm la adevărata amenințare fizică la adresa securității, adică Rusia.

România este ancora flancului estic, este chiar la Marea Neagră și, ceea ce aduce România la masă, ceea ce este mai important decât orice, sunt planurile de apărare pe care România le dezvoltă, capacitatea de a apăra România și de a proiecta putere în Marea Neagră, asta este totul. Deci vom fi acolo pentru că, prin simplul fapt al facilităților militare, al locației geografice și al importanței României, vor exista trupe americane acolo. Întotdeauna vor fi lucruri americane care intră și ies de acolo. Și vor fi și mai multe pe măsură ce aceste capacități sunt dezvoltate”, a spus James Carafano, expert în securitate națională și politică externă.

Întrebat dacă o țară poate fi „prietenă” cu Statele Unite fără a avea un regim de tip MAGA la București, expertul a spus: „Sunt o mulțime de oameni care spun: dacă îți pui un tricou MAGA și o șapcă MAGA sau construiești un hotel Trump vei obține tot ce vrei de la Donald Trump. Și sincer, lucrurile nu funcționează așa”.

„Când președintele spune că treaba lui ca președinte al Statelor Unite este să aibă grijă de interesele Statelor Unite, dacă aduci la masă ceva care este bun pentru Statele Unite și chiar mai bine, dacă este bun pentru Statele Unite și este bine pentru tine - pentru că cele mai bune acorduri sunt acorduri în care ambele părți câștigă - președintele este implicat și este partenerul tău”, a explicat el.

