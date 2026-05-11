Imagini cu ceea ce pare a fi un salt ratat cu parașuta și o aterizare norocoasă au creat senzație pe internet. Incidentul a avut loc în apropiere de Craiova, iar protagonistul este un elev al aeroclubului local. Acesta a avut probleme cu parașuta principală și a deschis-o pe cea de rezervă. Aterizarea a fost făcută în siguranță, a spus la Digi24 directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru.

El a explicat care este cauza incidentului și care sunt procedurile în astfel de situații.

„În primul rând, că ceea ce vedeți în video este alura parașutei principale. Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primului salt, de la 1.200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic, cu multe exerciții pe sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă. A largat alura principală și a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuia să aterizeze în condiții normale.

Precizez că utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală, prevăzută în legislație, când ai probleme cu parașuta principală”, a spus Rotaru.

„Parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecți procedurile și să le aplici întocmai”, a adăugat el.

Rotaru a mai precizar că „acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică.”

