Live TV

Video Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri

Data publicării:
parasutist
Un bărbat a scăpat ca prin minune după ce parașuta nu s-a deschis

Imagini cu ceea ce pare a fi un salt ratat cu parașuta și o aterizare norocoasă au creat senzație pe internet. Incidentul a avut loc în apropiere de Craiova, iar protagonistul este un elev al aeroclubului local. Acesta a avut probleme cu parașuta principală și a deschis-o pe cea de rezervă. Aterizarea a fost făcută în siguranță, a spus la Digi24 directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru.

El a explicat care este cauza incidentului și care sunt procedurile în astfel de situații.

„În primul rând, că ceea ce vedeți în video este alura parașutei principale. Practic, un elev aflat în pregătire, chiar la primului salt, de la 1.200 de metri, nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei. Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic, cu multe exerciții pe sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă. A largat alura principală și a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuia să aterizeze în condiții normale.

Precizez că utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală, prevăzută în legislație, când ai probleme cu parașuta principală”, a spus Rotaru.

„Parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecți procedurile și să le aplici întocmai”, a adăugat el.

Rotaru a mai precizar că „acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică.”

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
george simion si calin georgescu fac declaratii
2
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
nicusor dan face declaratii
5
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Digi Sport
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
expozitie fluturi exotici
„Sunt spectaculoși”. Expoziție impresionantă de fluturi exotici, la Muzeul Olteniei din Craiova
People wandering at the huge underground caves of the biggest salt mine and respiratory treatment center in Slanic Prahova Romania
Imagini virale: un obiectiv turistic din România este comparat cu un peisaj din „Stăpânul inelelelor”. Elon Musk a fost impresionat
evadat
Un deţinut care a evadat de la Penitenciarul Craiova a fost împuşcat mortal de poliţişti, după ce nu s-a supus somaţiilor
masina de politie
Tragedii la indigo în Craiova și Vrancea. Doi copii lăsați nesupravegheați au murit înecați
interior avion de pasageri, imagine culoar principal între scaune
Scandal într-un avion care urma să decoleze spre Madrid, din Craiova. Un bărbat a fost dat jos pentru că a înjurat echipajul
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea...
Hungary Election
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce...
testarea unui robot terestru militar în Ucraina
Luptele din Ucraina obligă Occidentul să renunțe la obsesia pentru...
donald trump xi jingping
China confirmă vizita de stat a lui Donald Trump. Întâlnire cu Xi...
Ultimele știri
Preţurile petrolului au crescut după ce Trump a respins propunerile Iranului
Rusia a încălcat propriul armistițiu de peste 120 de ori și a atacat civili, afirmă Ucraina
Edouard Philippe și-a lansat candidatura la președinția Franței pentru a opri extrema dreaptă: „Nu vă lăsaţi paralizaţi de pesimişti”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă favorabilă pe 11 mai 2026. Cine sunt nativii care vor avea noroc pe toate...
Cancan
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT...
Fanatik.ro
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
Adevărul
Vladimir Putin pierde controlul asupra Rusiei: semnal de alarmă din interiorul Kremlinului
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mbappe a postat un mesaj la 2-0 pentru Barcelona și "ruptura" de fanii lui Real Madrid e TOTALĂ
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis...
Newsweek
Casa de Pensii dă vestea bună pentru 2.400.000 pensionari. „Banii, transferați”. Când intră, marți, pe card?
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Imagini virale cu o cățelușă care „conduce” un jet ski, în timp ce stăpânul ei se plimba pe hoverboard: „Este...
Film Now
Robin Wright, de la Santa Barbara la House of Cards. Actrița și-a schimbat radical viața la 60 de ani. Unde...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...