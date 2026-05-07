Fără „Străzi deschise” în București, în acest weekend. Primăria Capitalei: „Nu vrem să creăm haos în oraş”

Primăria Bucureşti anunţă că evenimentul „Străzi deschise” nu va avea loc la finalul săptămânii, întrucât sunt programate alte două mari evenimente și ar exista riscul de a se crea haos în traficul din Capitală.

„Nu vrem să creăm haos în oraş! Weekend-ul acesta, renunţăm la «Străzi deschise». Au loc două alte mari evenimente, Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026 şi Bucharest Food Truck Festival, care vin cu restricţii, iar un al treilea ar da complet peste cap traficul”, a anunțat joi Primăria Bucureşti, pe pagina de Facebook.

Instituţia precizează că se vor ţine doar două tururi ghidate, dar nu se închide Calea Victoriei, potrivit News.ro. Sâmbătă, 9 mai, 17:00–19:00, va avea loc Turul ghidat „Oraşul construit şi oraşul pierdut”, cu Alexandru Binescu (Piaţa Naţiunilor Unite, intersecţia cu Calea Victoriei → Piaţa Revoluţiei), iar duminică, 10 mai, 14:00–16:00, va fi Turul ghidat „De la Podul Mogoşoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”, cu Ovidiu Neacşu (Ateneul Român → Splaiul Independenţei).

Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026

Primăria Bucureşti precizează că Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026 are loc pe 9 şi 10 mai.

Pe 9, va începe de la ora 7.30 şi va ţine până la ora 17.00, iar pe 1, se va desfăşura între 7.30 şi 14.00.

Sâmbătă, vor fi închise Bd. Unirii (de la Piaţa Alba Iulia, la Piaţa Constituţiei), Splaiul Independenţei (între Piaţa Unirii şi Podul Haşdeu) şi Bd. Libertăţii.

Duminică, se vor închide şi Şos Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Buzeşti, Str. Vasile Pârvan, Regina Elisabeta.

Restricţiile se vor ridica pe măsura ce se termină cursele.

Bucharest Food Truck Festival

”Pe Şos. Kiseleff se va ţine şi Bucharest Food Truck Festival, în weekend, între orele 10 şi 23. Aici veţi găsi preparate internaţionale, inclusiv cea mai mare paella din lume”, anunţă instituţia citată.

Accesul va fi restricţionat atât pe Kiseleff, pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, cât şi pe Str. Monetăriei.

30 de linii de transport public vor fi deviate

”Din cauza restricţiilor, 30 de linii de tramvai, autobuz şi tramvai vor fi deviate întreg weekend-ul. În plus, se vor înfiinţa temporar trei linii navetă, pentru a asigura transportul călătorilor”, anunţă municipapitatea.

Editor : M.B.