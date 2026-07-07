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Video Dunărea scade alarmant: nivelul fluviului a coborât sub pragul critic, la Galați. „Ne așteptăm la ce e mai rău”

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La Galați, Dunărea devine tot mai greu de străbătut. Canicula și lipsa ploilor au scăzut semnificativ debitul fluviului. Sursa foto: captură video Digi24
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Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, nivelul apei a coborât sub pragul critic, iar navele de mare tonaj sunt deja afectate. Nici prognozele specialiștilor nu aduc vești bune. Debitul Dunării va contiua să scadă toată săptămâna: „Ne așteptăm la ce e mai rău”, spun armatorii din zonă.

La Galați, Dunărea devine tot mai greu de străbătut. Canicula și lipsa ploilor au scăzut semnificativ debitul fluviului.

„Chiar vizavi de șantierul naval Galați au ieșit la iveală niște dune de nisip, iar dacă nu suntem atenți, cel puțin pe parcursul nopții, cei care se aventurează pot lovi acele dune de nisip”, spune Viorel Gagu, navigator ambarcațiuni de agrement.

„Foarte scăzută. Nu vin ape din amonte și n-are de unde să vină. De ani întregi, Dunărea aici, la Galați, duce lipsă de apă”, constată un localnic.

„Scăzută, e firesc acum. Poate acum, cu ploile, s-ar putea să crească un pic”, speră un alt bărbat din zonă.

„E scăzută, mai crește atunci când sunt ploi, dar mai puțin. Seceta sigur, scade foarte repede când e temperatură ridicată. Am 72 de ani și am copilărit aici pe Dunăre, n-a fost niciodată așa brusc scăzută”, mărturisește un bătrân.

„Bănuiesc că se irigă, se ia apă din Dunăre, insula Mare a Brăilei, seceta... Fiind scăzută, normal că îi afectează și pe ei, pe navigatori”, e de părere altcineva.

Autoritățile au impus deja restricții pentru navigatori: nu au voie să încarce navele la capacitate maximă, pentru că riscă să rămână blocate.

„Ne așteptăm la ce e mai rău! În Germania am avut unități încărcate cu bentonită care, de 3 luni, nu pot să sosească la destinație”, spune Cătălin Ţigănuş, armator.

„O să încercăm restricționarea limitării șenalului navigabil, nu foarte mult, 20-30 de metri, astfel încât să asigurăm și o lățime pentru acești 2 metri jumătate”, transmite reprezentantul Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, Adrian Maizel.

Debitul Dunării la intrarea în țară este 2.100 de metri cubi pe secundă, la jumătate față de normalul perioadei.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

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