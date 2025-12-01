Live TV

Trump l-a eliberat pe managerul unui fond de investiții la doar câteva zile după ce fusese închis pentru fraudă

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Donald Trump. Foto: Reuters
Din articol
Condamnat pentru fraudă Cum motivează Casa Albă Șir de grațieri

Președintele SUA, Donald Trump, a redus pedeapsa unui fost manager de investiții, David Gentile, la doar câteva zile după ce a fost închis într-un dosar în care a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru fraudă.

Înregistrările Biroului Penitenciarelor arată că David Gentile a fost eliberat miercurea trecută, la mai puțin de două săptămâni după ce fusese închis, scrie BBC.

Gentile, fostul director executiv și fondator al GPB Capital, a fost condamnat anul trecut pentru ceea ce procurorii federali au descris ca fiind o schemă de fraudare a peste 10.000 de investitori, prin prezentarea în mod fals a performanțelor fondurilor de capital privat.

El este cel mai recent dintr-o serie de infractori „cu gulere albe” ale căror pedepse au fost reduse de Trump.

Condamnat pentru fraudă

David Gentile a fost condamnat în august anul trecut pentru fraude cu titluri de valoare și fraude electronice, iar sentința a fost pronunțată în luna mai anul acesta. Alături de el, a fost condamnat Jeffry Schneider la șase ani de închisoare pentru aceleași acuzații.

Procurorul american Joseph Nocella a declarat la momentul pronunțării sentinței lui Gentile că GPB Capital a fost construită pe o „fundatie de minciuni” și că compania a câștigat 1,6 miliarde de dolari folosind capitalul investitorilor pentru a plăti dividende altor investitori.

„Sentințele pronunțate astăzi sunt pe deplin meritate și ar trebui să servească drept avertisment pentru potențialii fraudatori că încercarea de a se îmbogăți profitând de investitori nu le va aduce decât un bilet dus către închisoare”, a declarat acesta.

Cum motivează Casa Albă

Însă Casa Albă susține că Departamentul de Justiție condus de fostul președinte Joe Biden a comis multiple greșeli și că investitorii erau conștienți că banii lor ar putea fi folosiți pentru a plăti dividendele altor persoane.

„Chiar dacă acest lucru a fost dezvăluit investitorilor, Departamentul de Justiție al lui Biden a susținut că era vorba de o schemă Ponzi”, a declarat oficialul Casei Albe.

„Această afirmație a fost profund subminată de faptul că GPB le-a spus în mod explicit investitorilor ce se va întâmpla.”

Oficialul a citat, de asemenea, îngrijorările lui Gentile cu privire la faptul că procurorii au obținut mărturii false.

Șir de grațieri

Comutarea pedepsei lui Gentile de către Trump nu îl absolvă de crimele sale, așa cum ar face-o o grațiere prezidențială completă, și nu elimină alte sancțiuni potențiale impuse.

Până în prezent, în al doilea mandat al său, președintele a grațiat sau a comutat pedepsele mai multor persoane condamnate pentru diferite tipuri de fraudă, inclusiv fraudă electronică, fraudă cu titluri de valoare, fraudă fiscală și fraudă în domeniul sănătății.

Luna trecută, el l-a grațiat pe Glen Casada, președintele Camerei Reprezentanților din statul Tennessee, care a fost condamnat pentru fraudă, spălare de bani și conspirație.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor...
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Digi Sport
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Nicolas Maduro
Donald Trump, ultimatum pentru Nicolas Maduro: „Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara”
Colaj Trump Maduro
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Președintele SUA: „Nu interpretaţi nimic!”
putin
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică”
ben hodges profimedia-0478130954
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
donald trump - noiembrie 2025
Mesajul președintelui SUA Donald Trump de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României în cadrul NATO”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru...
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Ucraina anunță o „realizare istorică”: Dronele de producție proprie...
MWJmYjU1YTljMTMzYzQyNjUwZDg3NjcwNThjYmQ=.thumb
Peste o sută de mii de românii din Prahova și Dâmboviţa rămân fără...
Ultimele știri
O țară din UE vrea să elimine asistența medicală gratuită pentru pensionarii din afara blocului comunitar
Georgia ameninţă că dă în judecată BBC după un reportaj în care afirmă că protestatarii au fost atacaţi cu o armă chimică
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrologii anunță schimbări mari pe 2 decembrie. Luna în Taur determină trei zodii să înceapă o viață nouă
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ce sfat i-a dat Gigi Becali unui puști pe stradă. Momentul a devenit viral pe internet
Adevărul
Spionajul ucrainean a aruncat în aer mașini ale kadiroviților în teritoriile ocupate
Playtech
Trucul cu oala inversată pentru a dezgheța carnea în doar 5 minute. Modul corect de decongelare
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu...
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Propagandista Margarita Simonian, apariție în direct cu perucă după tratmentul împotriva cancerului
Newsweek
Toți pensionarii pierd 291 lei la pensie anul viitor. 1.000.000 pensionari rămân și fără un bonus de 1.050 lei
Digi FM
Au trecut 12 ani de la dispariția lui Paul Walker. Ce omagiu emoționant i-a adus fiica lui pe rețelele sociale
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
O cățelușă i-a salvat viața stăpânului său, care a intrat în stop cardiac în timp ce dormea. Polly a fost...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...