Mii de documente din dosarele Epstein au fost retrase după ce identitatea victimelor a fost compromisă

jeffrey epstein QCuVgJTg
Jeffrey Epstein alături de mai multe femei, fotografie din dosarul publicat de comitetul democrat. Sursă foto: Oversight Dems

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă, transmite BBC News.

Avocații victimelor lui Epstein au afirmat că cenzurarea defectuoasă a dosarelor publicate vineri a „dat peste cap” viețile a aproape 100 de supraviețuitori.

Adresele de e-mail și fotografiile nud în care puteau fi identificate numele și fețele potențialelor victime au fost incluse în documentele publicate.

Supraviețuitorii au emis o declarație în care au calificat divulgarea drept „scandaloasă” și au afirmat că nu ar trebui „numite, examinate și retraumatizate”.

DOJ a declarat că a eliminat toate fișierele semnalate și că greșelile s-au datorat „eroarelor tehnice sau umane”.

Într-o scrisoare trimisă luni unui judecător federal, DOJ a declarat: „Toate documentele solicitate de victime sau de avocați să fie retrase până ieri seară au fost retrase pentru a fi redactate în continuare”.

Departamentul a declarat că continuă să examineze noi solicitări, precum și să verifice dacă există alte documente care ar putea necesita redactare suplimentară. Un „număr substanțial” de documente identificate în mod independent au fost, de asemenea, retrase, a adăugat acesta.

În conformitate cu termenii publicării, care a fost impusă după ce ambele camere ale Congresului au aprobat o măsură care obliga DOJ să publice documentele, guvernul federal a fost obligat să redacteze detaliile care ar putea identifica victimele.

Vineri, doi avocați care reprezentau victimele au cerut unui judecător federal din New York să ordone DOJ să închidă site-ul web care găzduia fișierele, calificând publicarea drept „cea mai gravă încălcare a vieții private a victimelor într-o singură zi din istoria Statelor Unite”.

Brittany Henderson și Brad Edwards au afirmat că există „o situație de urgență care necesită intervenția imediată a justiției”, deoarece DOJ „nu a cenzurat numele victimelor și alte informații de identificare personală în mii de cazuri”.

Mai multe victime ale lui Epstein au adăugat comentarii la scrisoare, inclusiv una care a descris publicarea ca fiind „periculoasă pentru viață” și alta care a spus că a primit amenințări cu moartea după ce detaliile sale bancare private au fost publicate.

Marți, într-un interviu acordat BBC, Annie Farmer, una dintre supraviețuitoarele lui Epstein, a declarat: „Este greu să ne concentrăm asupra noilor informații care au ieșit la iveală, având în vedere cât de mult rău a făcut DOJ prin expunerea supraviețuitoarelor în acest mod”.

O altă victimă a lui Epstein, Lisa Phillips, a spus că multe dintre supraviețuitoare erau „foarte nemulțumite de rezultatul” publicării.

„Departamentul de Justiție a încălcat toate cele trei cerințe ale noastre”, a declarat ea marți pentru BBC. „În primul rând, multe documente încă nu au fost divulgate. În al doilea rând, data stabilită pentru publicare a trecut de mult. Și, în al treilea rând, Departamentul de Justiție a publicat numele multor supraviețuitoare.”

Ea a adăugat: „Avem impresia că se joacă cu noi, dar nu vom înceta să luptăm.”

Gloria Allred, o avocată specializată în drepturile femeilor care a reprezentat multe dintre victimele lui Epstein, a declarat anterior pentru BBC că numeroase nume ale victimelor au fost dezvăluite în ultima publicare, inclusiv unele care nu fuseseră identificate public anterior.

„În unele cazuri... numele sunt tăiate, dar pot fi citite în continuare”, a spus ea. „În alte cazuri, au arătat fotografii ale victimelor – supraviețuitoare care nu au dat niciodată interviuri publice și nu și-au dezvăluit niciodată numele în mod public.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a declarat pentru CBS că „ia foarte în serios protecția victimelor și a redactat mii de nume de victime din milioane de pagini publicate pentru a proteja persoanele nevinovate”.

Acesta a adăugat că departamentul „lucrează non-stop pentru a remedia problema” și că „până în prezent, 0,1% din paginile publicate” conțineau informații care nu au fost redactate și care ar putea identifica victimele.

Milioane de dosare referitoare la Epstein au fost publicate de Departamentul Justiției de când o lege a impus publicarea lor anul trecut, inclusiv trei milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri vinerea trecută.

Această publicare a avut loc la șase săptămâni după ce departamentul a depășit termenul limită stabilit prin lege de președintele american Donald Trump, sub presiunea bipartizană a Congresului, care impunea ca toate documentele legate de Epstein să fie făcute publice.

Epstein a murit într-o celulă din închisoarea din New York pe 10 august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

