Poliţia din Dubai a îndemnat joi locuitorii să rămâne în case, cu excepţia situaţiilor de „necesitate absolută”, pe fondul ploilor abundente prognozate până vineri la prânz în Emiratele Arabe Unite, ţară deşertică în care anul trecut au fost înregistrate precipitaţii record, relatează AFP.



Apelul a venit la câteva ore după ce ploile abundente au provocat inundaţii pe străzile din Dubai.

„Pentru siguranţa dumneavoastră, rămâneţi vigilenţi, deoarece sunt aşteptate condiţii meteorologice instabile în următoarele ore şi evitaţi să ieşiţi, cu excepţia unei situaţii de necesitate absolută, până vineri la prânz”, a anunţat poliţia într-un mesaj trimis pe telefoanele mobile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Centrul Naţional de Meteorologie (NCM) a avertizat cu privire la precipitaţii în toată ţara, de joi până vineri, inclusiv în Dubai şi în capitala Abu Dhabi.



Şi alte ţări din Golf au înregistrat ploi abundente, joi, în special Arabia Saudită şi Qatar, unde intemperiile au dus la anularea unui meci din Cupa Arabă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În aprilie 2024, precipitaţii record au lovit Emiratele Arabe Unite, inundând locuinţe şi transformând străzile în adevărate râuri. Aceste ploi, exacerbate de lipsa sistemelor de canalizare pentru evacuarea apelor au paralizat Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat din lume. Intemperiile s-au soldat cu decesul a cel puţin patru persoane.

Citește și Separatiștii din Transnistria au decretat stare de urgență economică. Motivele invocate de Tiraspol

Editor : C.A.