UE va propune SUA un parteneriat în domeniul mineralelor critice pentru a contracara China. Când ar putea fi parafată înțelegerea

Data publicării:
Ursula von der Leyen dă mâna cu Donald Trump
Uniunea Europeană va propune Statelor Unite un parteneriat în domeniul mineralelor critice pentru a reduce influența Chinei, încercând să modeleze eforturile administrației Trump de a încheia acorduri globale în această săptămână. UE este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu SUA pentru a elabora o „foaie de parcurs pentru parteneriatul strategic” în termen de trei luni, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de Bloomberg.

Parteneriatul are ca scop găsirea în comun a unor modalități de aprovizionare cu minerale critice, necesare pentru majoritatea tehnologiilor moderne, fără a depinde de China. Atât SUA, cât și UE au devenit dependente de mineralele chinezești abundente și ieftine, oferind Beijingului un avantaj asupra lanțurilor lor de aprovizionare, arată jurnaliștii americani.

Propunerea oferă mai multe modalități de a reduce această dependență, au spus persoanele, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Memorandumul sugerează ca UE și SUA să exploreze proiecte comune privind mineralele critice și mecanisme de susținere a prețurilor. De asemenea, recomandă modalități de a proteja ambele piețe de o ofertă excesivă de minerale din exterior și de alte forme de manipulare a pieței. În același timp, propunerea prevede că cele două părți ar trebui să construiască lanțuri de aprovizionare sigure între ele.

În mod deosebit, propunerea UE insistă, de asemenea, ca ambele părți să respecte integritatea teritorială una a celeilalte, au adăugat sursele citate de Bloomberg. Relația dintre SUA și UE a fost pe punctul de a se rupe în ultimele săptămâni, după ce președintele Donald Trump a semnalat intenția de a cumpăra Groenlanda, un teritoriu al Danemarcei, membră a UE.

Propunerea UE vine în contextul în care SUA se pregătesc să convoace miercuri zeci de miniștri de externe și înalți oficiali din țările aliate pentru a încheia acorduri similare menite să reducă dependența de mineralele critice din China.

Comisia Europeană, brațul executiv al UE, a calificat discuțiile drept „vitale pentru diversificarea aprovizionării noastre, astfel încât să nu mai depindem de o singură țară”, fără a comenta propunerea blocului.

Problema este o prioritate absolută pentru Washington după ce Beijingul a impus anul trecut restricții la exportul așa-numitelor pământuri rare. Restricțiile au fost amânate în octombrie, ca parte a unui acord între Trump și liderul chinez Xi Jinping, dar oficialii americani sunt acum hotărâți să înregistreze progrese rapide în această chestiune.

În special, SUA presează țările să convină asupra unui mecanism de stabilire a prețurilor care să ajute rafinăriile și extractorii de minerale rare să se protejeze de exporturile chinezești mai ieftine, care ar putea submina aprovizionarea cu minerale extrase și rafinate în Occident.

„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”

