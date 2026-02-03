Live TV

„Să exorcizăm fantomele trecutului”. Roberta Metsola susține că UE și Regatul Unit trebuie să-și „reseteze” relația

Data publicării:
Roberta Metsola
Roberta Metsola.

UE și Regatul Unit trebuie să depășească nemulțumirile istorice și să-și „reseteze” relația pentru a putea colabora într-o lume din ce în ce mai incertă, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, relatează Politico.

Roberta Metsola a profitat de discursul susținut marți în fața Senatului spaniol pentru a solicita relații mai strânse cu Regatul Unit, în contextul în care Londra intensifică eforturile de a asigura un acces mai facil la piețele europene și la proiectele de finanțare, după ce țara a votat în 2016 pentru ieșirea din blocul comunitar.

„La zece ani de la Brexit... și într-o lume care s-a schimbat atât de profund, Europa și Regatul Unit au nevoie de o nouă modalitate de colaborare în domeniul comerțului, vamelor, cercetării, mobilității, securității și apărării”, a declarat Metsola. „Astăzi este momentul să exorcizăm fantomele trecutului.”

Președinta Parlamentului European a solicitat o „resetare” a parteneriatului dintre Regatul Unit și UE, ca parte a unei politici de „pragmatism realist, ancorat în valori care ne vor permite tuturor să avansăm împreună”.

Discursul său vine după ce prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că intenționează să încerce să se asigure că industriile de apărare ale țării sale pot beneficia de programul emblematic al UE, SAFE — un program de finanțare în valoare de 150 de miliarde de euro, conceput pentru a stimula achizițiile de echipamente militare.

Acest demers nu a fost deloc ușor, întrucât luni seara, în cadrul unei reuniuni a guvernelor UE, nu s-a reușit aprobarea accesului Regatului Unit la SAFE, în ciuda faptului că Franța – care s-a opus în mod constant participării țărilor din afara UE – a susținut includerea britanică.

Starmer a semnalat, de asemenea, în ultimele zile că dorește o integrare mai strânsă cu piața unică a UE. Până în prezent, Bruxelles-ul s-a arătat reticent în a redeschide termenii relațiilor Regatului Unit cu blocul, la doar șase ani după ieșirea acestuia.

Deși aceste decizii aparțin celor 27 de țări membre ale UE rămase, și nu Parlamentului, intervenția lui Metsola marchează o schimbare de ton care ar putea întări argumentele britanice în favoarea unor relații mai strânse. În contextul relațiilor din ce în ce mai tensionate cu SUA, capitalele depind de cooperarea cu serviciile de informații și capacitățile militare britanice, precum și de industriile cheie.

Europa trebuie să ia „următorii pași către o apărare europeană mai puternică, consolidându-ne capacitățile și cooperarea și colaborând strâns cu aliații noștri din NATO, astfel încât Europa să poată proteja mai bine populația sa”, a afirmat Metsola.

UE cere o „taxă" de 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să adere la SAFE. Londra a respins termenii „nerezonabili"

La cinci ani de la Brexit, Marea Britanie se aliază cu UE ca să îl sfideze pe Donald Trump. Ce document se pregătesc să semneze

