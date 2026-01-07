Filarmonica din Viena a anunțat dirijorul care se va afla la pupitrul orchestrei cu ocazia Concertului de Anul Nou 2027

Filarmonica din Viena a anunțat că tradiționalul Concert de Anul Nou 2027 va fi dirijat de rusul Tugan Sokhiev.

Colaborarea artistică cu Tugan Sokhiev a început în 2009, în timpul unui turneu asiatic la Seul, și a fost urmată de apariții comune la concerte cu abonament în Viena și în multe alte orașe din întreaga lume, precizează Filarmonica.

În 2025, pe lângă concertele cu abonament și un turneu european, el a dirijat Concertul de vară al Filarmonicii din Viena, precum și concertul de gală care a sărbătorit 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss Jr.

Într-o declarație, președintele Filarmonicii din Viena, Daniel Froschauer, a spus: „Tugan Sokhiev este un prieten apropiat al orchestrei noastre, atât din punct de vedere muzical, cât și personal, încă din 2009. Primele noastre colaborări au creat rapid un puternic sentiment de încredere și înțelegere reciprocă în domeniul muzical, care de atunci s-a adâncit și s-a dezvoltat continuu. Așteptăm cu multă nerăbdare proiectele noastre viitoare și concertul de Anul Nou care va urma.”

Cine e Tugan Sokhiev

Tugan Sokhiev (n. 1977) este un dirijor rus de renume mondial, cunoscut pentru cariera sa impresionantă, deținând funcții de director muzical la instituții majore precum Orchestre National du Capitole de Toulouse (Franța) și Deutsches Symphonie-Orchester Berlin (Germania), fiind totodată o prezență frecventă la pupitrul unor orchestre de top precum Filarmonica din Berlin, Viena și New York.

A deținut și funcția de director artistic la Teatrul Bolșoi din Moscova, deși a demisionat în 2022, și este apreciat atât în repertoriul simfonic, cât și în cel de operă.

Sokhiev a fost prezent de mai multe ori și în România, ultima oară în 2023, la Festivalul Enescu.

