Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou

Un bărbat în jur de douăzeci de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a relatat presa japoneză, conform Agerpres.

Bărbatul, care se afla în primul rând în timpul discursului de Anul Nou al împăratului Naruhito de la un balcon al Palatului Imperial, s-a dezbrăcat brusc, scoţând ţipete, conform postului de televiziune privat TBS şi altor media.

După ce a sărit gol peste bariera din faţa sa, a fost imediat imobilizat de membri ai gărzii imperiale şi ai poliţiei din Tokyo, care l-au înfăşurat într-o pătură. Contactată de AFP, garda imperială nu a putut confirma deocamdată informaţiile.

Incidentul a avut loc imediat după ce membrii familiei imperiale, inclusiv împăratul Naruhito şi împărăteasa Masako, au apărut pe balcon. În discursul său de Anul Nou, împăratul Naruhito și-a exprimat dorința pentru un an pașnic pentru oamenii afectați de dezastre. El se adresează de obicei miilor de oameni care flutură steaguri japoneze în fiecare an de 1 ianuarie.

Conform unor surse apropiate anchetei, citate de TBS, tânărul ar fi anunţat pe reţelele de socializare că va apărea gol în timpul salutului imperial de Anul Nou. El le-ar fi spus anchetatorilor și că a defecat în interiorul Palatului Imperial „pentru pacea lumii, după ce a primit o revelație divină”, afirmație care face acum parte din investigația autorităților.

Familia imperială, ale cărei rădăcini, conform legendei, datează de 2.600 de ani, a renunţat oficial la dreptul său divin de a conduce după capitularea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Prin urmare, nu deţine nicio putere politică.

Cu toate acestea, instituţia rămâne un simbol puternic în Japonia, iar membrii familiei imperiale sunt în general respectaţi de public - chiar dacă unii au ajuns în atenţia publicului din cauza unor presupuse conflicte familiale.

Editor : M.I.