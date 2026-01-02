Live TV

Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou

Data publicării:
Japan Emperor Wishes for Peaceful Year for Disaster-Affected People
Împăratul Emerit Akihito, Împărăteasa Emerită Michiko, Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, pe balconul Palatului Imperial în timpul salutului de Anul Nou. Sursa foto: Profimedia Images

Un bărbat în jur de douăzeci de ani s-a dezbrăcat complet vineri în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a relatat presa japoneză, conform Agerpres.

Bărbatul, care se afla în primul rând în timpul discursului de Anul Nou al împăratului Naruhito de la un balcon al Palatului Imperial, s-a dezbrăcat brusc, scoţând ţipete, conform postului de televiziune privat TBS şi altor media.

După ce a sărit gol peste bariera din faţa sa, a fost imediat imobilizat de membri ai gărzii imperiale şi ai poliţiei din Tokyo, care l-au înfăşurat într-o pătură. Contactată de AFP, garda imperială nu a putut confirma deocamdată informaţiile.

Incidentul a avut loc imediat după ce membrii familiei imperiale, inclusiv împăratul Naruhito şi împărăteasa Masako, au apărut pe balcon. În discursul său de Anul Nou, împăratul Naruhito și-a exprimat dorința pentru un an pașnic pentru oamenii afectați de dezastre. El se adresează de obicei miilor de oameni care flutură steaguri japoneze în fiecare an de 1 ianuarie. 

Conform unor surse apropiate anchetei, citate de TBS, tânărul ar fi anunţat pe reţelele de socializare că va apărea gol în timpul salutului imperial de Anul Nou. El le-ar fi spus anchetatorilor și că a defecat în interiorul Palatului Imperial „pentru pacea lumii, după ce a primit o revelație divină”, afirmație care face acum parte din investigația autorităților.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Familia imperială, ale cărei rădăcini, conform legendei, datează de 2.600 de ani, a renunţat oficial la dreptul său divin de a conduce după capitularea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Prin urmare, nu deţine nicio putere politică.

Cu toate acestea, instituţia rămâne un simbol puternic în Japonia, iar membrii familiei imperiale sunt în general respectaţi de public - chiar dacă unii au ajuns în atenţia publicului din cauza unor presupuse conflicte familiale.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kadirov tolanit in canapea
1
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
3
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
soldat ucrainean trage cu pușca
4
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei...
bile de la loto
5
Rezultate LOTO - Miercuri, 31 decembrie 2025. Numerele extrase la tragerile duble și...
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Victoria Jones Tommy Lee Jones 2
Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco
photo-collage.png (30)
Xi Jinping se va întâlni cu Lee Jae Myung la Beijing, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre China și Japonia
politisti olandezi
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii
Glowing sparklers forming the number 2026 against a starry night sky
Digi24.ro vă urează un An Nou bun și fericit! La Mulți Ani 2026!
Sorcova de Anul Nou. Foto Getty Images
Când se merge cu Sorcova în 2026: Ce simbolizează cel mai cunoscut obicei popular românesc
Recomandările redacţiei
incendiu crans-montana elvetia
MAE: Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui...
ID230736_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Raed Arafat: Multe din procedurile aplicate la tragedia din...
NATO Exercises Take Place In Poland
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce MApN a detectat drone rusești în...
Screenshot 2026-01-02 124117
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
Ultimele știri
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cine este prima victimă identificată după incendiul din Crans-Montana. Circa 100 de răniţi sunt „în stare de urgenţă absolută”
Hidro Prahova: „Interdicţiile privind consumul apei din trei localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele persistă de luni sau ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
Fanatik.ro
Câți bani a mai plătit statul pentru voucherele de vacanță. Bugetarii care au pierdut cele mai mari sume
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
Adevărul
Haos în Bulgaria după trecerea la euro: „Nu plăti cu euro, că n-am să dau rest”
Playtech
Perete ilegal construit de un vecin pe spaţiul comun în bloc. Ce poţi face din punct de vedere legal
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
După 24 de ore! S-a aflat prima victimă a tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de tineri
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Casa de Pensiii schimbă calculul vechimii în muncă. Ministrul muncii spune care pensionari au de câștigat
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...