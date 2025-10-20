Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are activitatea suspendată de ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni că a inactivat fiscal în luna august societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), despre care locatarii blocului care explodat în cartierul Rahova afirmă că a venit a solicitarea lor și a rupt sigiliul pus de Distrigaz pe conducta de gaze. Prin urmare, firma nu mai avea voie să facă niciun fel de intervenții, precizează ANAF într-un comunicat.

„ANAF face precizarea că acest contribuabil (Ampropertyconstruct SRL, AMPCgaz - n.r.) a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal”, se arată în comunicatul ANAF.

Declararea în inactivitate fiscală a firmei Ampropertyconstruct SRL s-a făcut la cererea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în cadrul acțiunii numite generic „Cuibul cu fantome", motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat, a mai precizat ANAF.

Potrivit prevederilor art. 31 „Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

„La adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor menționate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală”, arată sursa citată.

