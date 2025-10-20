Live TV

Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are activitatea suspendată de ANAF

Data publicării:
Explozie în Rahova.
Explozie în Rahova. Foto: Inquam Photos/Tudor Pana

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni că a inactivat fiscal în luna august societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), despre care locatarii blocului care explodat în cartierul Rahova afirmă că a venit a solicitarea lor și a rupt sigiliul pus de Distrigaz pe conducta de gaze. Prin urmare, firma nu mai avea voie să facă niciun fel de intervenții, precizează ANAF într-un comunicat.

„ANAF face precizarea că acest contribuabil (Ampropertyconstruct SRL, AMPCgaz - n.r.) a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal”, se arată în comunicatul ANAF.

Declararea în inactivitate fiscală a firmei Ampropertyconstruct SRL s-a făcut la cererea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în cadrul acțiunii numite generic „Cuibul cu fantome", motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat, a mai precizat ANAF.

Potrivit prevederilor art. 31 „Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat.

„La adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activități de natura celor menționate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedură fiscală”, arată sursa citată.

Citește și: Explozia de la blocul din Rahova. Ce spun procurorii despre cauza producerii deflagrației

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5...
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Ce se întâmplă cu protestul magistraților, după ce Curtea...
2025-09-07-1871
Grindeanu, după ce CCR a picat legea pensiilor magistraților: „E clar...
Ultimele știri
Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE
Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor și încă o lovitură la încrederea și așa scăzută a oamenilor în justiție
Ce spune Dominic Fritz despre o demisie a lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Explozia de la blocul din Rahova. Ce spun procurorii despre cauza producerii deflagrației
ID197662_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SRI demască „o campanie de dezinformare coordonată” după conspirațiile care au inundat internetul pe tema tragediei din Rahova
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Ce se întâmplă cu locatarii care au apartamente cu credit ipotecar în blocul din Rahova. Explicațiile primarului Stelian Bujduveanu
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova afectat de explozie: Stelian Bujduveanu a explicat etapele intervenției
Explozie în Rahova.
Conspirațiile care au invadat internetul după explozia din Rahova. De la „bombă C-4” la „fiul unui general din CSAT”
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...