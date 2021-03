Florin Cîțu: „Accelerăm campania de vaccinare”. România primește peste 8 milioane de doze de vaccin în următoarele două luni

Premierul Florin Cîţu anunță accelerarea campaniei de vaccinare, în condițiile în care în următoarele două luni România va primi peste opt milioane de doze de vaccin.

„Peste 3.000.000 de doze de vaccin administrate până în prezent! Vestea bună este că 1 milion de oameni au câştigat deja imunitate completă în urma administrării celor două doze. Avem două milioane de persoane care au primit prima doză. Accelerăm campania de vaccinare: în aprilie primim peste 3,3 milioane de doze de vaccin şi peste 5 milioane de doze în luna mai. Vom creşte capacitatea de administrare astfel încât oamenii care doresc să se vaccineze să aibă acces cât mai repede”, a scris Florin Cîţu miercuri seară pe Facebook, adăugând: „Cu toții ne dorim să revenim la normalitate, iar vaccinarea este cea mai rapidă cale de a scăpa de pandemie”.

Florin Cîțu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, felul în care au fost decise noile reguli în România. Cîțu susține că toate restricțiile sunt necesare și, comparativ cu toate celelalte țări din UE, țara noastră are cele mai relaxare măsuri privind reducerea riscului de răspândire a virusului.

"În februarie, ianuarie, țin minte că tot primeam întrebări referitoare la diferența asta dintre România și Europa, pentru că în Europa erau măsuri tot mai restrictive și în România rămâneau relaxate. Și va spuneam că mă uit la mai mulți indicatori, la numărul persoanelor care ajung la ATI, care sună la 112 în legătură cu Covid, mă uităm la numărul de decese. Am zis de atunci că în acel moment nu se justifică nicio măsură. Din păcate, începând cu sfârșitul lunii februarie, a început să crească ușor numărul cazurilor covid, a început să crească numărul persoanelor de la ATI, numărul deceselor, dar și al apelurilor la 112 legate de covid. Având în vedere toți acești indicatori, am luat decizia de a avea consultări cu prefecții, cu asociația municipiilor și orașelor, cu consiliile județene, pentru a găsit soluții. Am vrut să discut cu ei pentru că sunt liderii locali", a declarat premierul.

Editor : B.P.