Rogobete: La aproape 4 ani de când s-a terminat pandemia încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie în zona de vaccinare

Ministrul Sănătăţii mărturiseşte că, în situaţia izbucnirii unei noi pandemii, i-ar fi foarte dificil să îi convingă pe români să se vaccineze, dacă ar exista un vaccin. Alexandru Rogobete spune că, în mod categoric, nu ar ieşi el, ca politician să încerce să convingă populaţia de beneficiile vaccinării, ci ar apela la specialişti care ştiu că comunice cu oamenii pe teme medicale, subliniind că România are, oricum, dificultăţi în ceea ce priveşte răspunsul pozitiv al populaţiei la ideea de imunizare prin vaccin.

Întrebat cum ar proceda, dacă ar izbucni o nouă pandemie şi ar trebui să convingă populaţia să se vaccineze, Alexandru Rogobete a răspuns: „Mi-ar fi foarte greu”.

„Îmi este greu şi acum. La 3 ani distanţă, 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare. Uitaţi-vă ce se întâmplă la rujeolă, uitaţi-vă la HPV ce se întâmplă - mă rog, HPV a început să crească -  dar vă spun ce n-aş face: n-aş fi eu cel care ar fi toată ziua la televizor să încurajeze vaccinarea. Aş apela la profesionişti în sănătate. Aş apela la doctori care prezintă încredere din punct de vedere medical, care au limbajul antrenat cu oamenii pentru a le explica ce înseamnă un act medical”, a afirmat ministrul Sănătăţii, duminică seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Alexandru Rogobete  l-a criticat pe fostul premier liberal Florin Cîţu, care a fost el însuşi protagonistul unei campanii pro-vaccin anti-COVID. 

Rogobete a afirmat că, ceea ce s-a întâmplat în pandemie, „n-a fost o campanie de vaccinare, a fost o campanie de PR al lui Câţu, drept dovadă că s-a dus în cap vaccinarea şi că nimeni nu mai crede acum în vaccinuri”.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Alexandru Rogobete acuză presiuni din partea „unor somităţi” cărora le-a închis clinicile private
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma deciziei privind litigiul cu Pfizer
Mircea Lucescu
Ministrul Sănătăţii, despre starea lui Mircea Lucescu: Din păcate, este în stare critică
armonia spital 2
Spitalul Armonia din Constanța, închis de Ministerul Sănătății, la un an de la decesul unei femei care abia născuse
alexandru-rogobete
„Avem același sânge”. Rogobete: "Sper ca până la mijlocul acestui an să avem un draft pentru reorganizarea sistemului de transfuzie"
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o...
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”