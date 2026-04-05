Rogobete: La aproape 4 ani de când s-a terminat pandemia încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie în zona de vaccinare

Ministrul Sănătăţii mărturiseşte că, în situaţia izbucnirii unei noi pandemii, i-ar fi foarte dificil să îi convingă pe români să se vaccineze, dacă ar exista un vaccin. Alexandru Rogobete spune că, în mod categoric, nu ar ieşi el, ca politician să încerce să convingă populaţia de beneficiile vaccinării, ci ar apela la specialişti care ştiu că comunice cu oamenii pe teme medicale, subliniind că România are, oricum, dificultăţi în ceea ce priveşte răspunsul pozitiv al populaţiei la ideea de imunizare prin vaccin.

Întrebat cum ar proceda, dacă ar izbucni o nouă pandemie şi ar trebui să convingă populaţia să se vaccineze, Alexandru Rogobete a răspuns: „Mi-ar fi foarte greu”.

„Îmi este greu şi acum. La 3 ani distanţă, 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare. Uitaţi-vă ce se întâmplă la rujeolă, uitaţi-vă la HPV ce se întâmplă - mă rog, HPV a început să crească - dar vă spun ce n-aş face: n-aş fi eu cel care ar fi toată ziua la televizor să încurajeze vaccinarea. Aş apela la profesionişti în sănătate. Aş apela la doctori care prezintă încredere din punct de vedere medical, care au limbajul antrenat cu oamenii pentru a le explica ce înseamnă un act medical”, a afirmat ministrul Sănătăţii, duminică seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Alexandru Rogobete l-a criticat pe fostul premier liberal Florin Cîţu, care a fost el însuşi protagonistul unei campanii pro-vaccin anti-COVID.

Rogobete a afirmat că, ceea ce s-a întâmplat în pandemie, „n-a fost o campanie de vaccinare, a fost o campanie de PR al lui Câţu, drept dovadă că s-a dus în cap vaccinarea şi că nimeni nu mai crede acum în vaccinuri”.

