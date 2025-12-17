Fritz îl atacă pe Grindeanu: „E absolut halucinant cum premierul OUG 13 îl folosește acum pe Dragnea ca un fel de sperietoare”

Dominic Fritz îi dă replica lui Sorin Grindeanu care a făcut comparaţia între „conducerea USR de acum cu dosare în instanţă, care vrea schimbarea legilor justiţiei” şi fostul lider al PSD Liviu Dragnea care a încercat acelaşi lucru. „E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloseşte Dragnea ca un fel de sperietoare”, a adăugat liderul USR.

„O diferenţă mare este: Dragnea a avut puterea în mână şi a încercat să facă ce vrea. E absolut halucinant cum domnul Grindeanu, adică premierul OUG 13, care el a făcut ce i-a cerut Dragnea, acuma foloseşte Dragnea ca un fel de sperietoare. Uneori, istoria are nişte ironii extrem de fine sau nu. Ideea ca parlamentarii să se uite în altă parte şi să spună: noi nu avem nicio legătură cu sistemul de justiţie este absolut toxică, pentru că legile votate de parlamentari au creat situaţia actuală, care nu va putea fi schimbată decât cu alte legi”, a afirmat Dominic Fritz, la Antena 3 CNN, miercuri seară, scrie News.ro.

El a spus că legile se schimbă în Parlament, inclusiv în ceea ce priveşte justiţia, arătând că „nici fostul premier al OUG 13 nu poate să se ascundă de această responsabilitate”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a întrebat cu ce este mai bună conducerea USR care are dosare în instanţă şi care vrea schimbarea legilor justiţiei, faţă de fostul lider al social-democraţilor, Liviu Dragnea, care a încercat acelaşi lucru. Grindeanu a menţionat că cei care trebuie să ia măsuri în acest sens sunt cei din sistemul de justiţie.

„Am dat un punct de vedere al meu, al PSD, nu doar pe această zonă din legile justiţiei, ci pe întreaga abordare. Eu cred că aici profesioniştii trebuie să discute, eu cred că, şi nu cred, chiar ştiu că în acest moment implicarea politicului în această zonă a justiţiei nu face decât rău. Vă dau un exemplu. Cu ce este mai bună conducerea USR de acum cu dosare în instanţă, care vrea schimbarea legilor justiţiei faţă de Liviu Dragnea care a încercat acelaşi lucru? Cu ce? De aceea vă spun că aici cei care trebuie să vorbească şi să hotărască sunt cei din sistemul de justiţie”, a afirmat Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu