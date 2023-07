Gabriela Firea anunță că se va retrage la cea mai mică acuzație care o privește direct

Gabriela Firea acuză USR că se cațără pe tragedia din "azilele groazei" și o instrumentalizează pentru a câștiga capital politic, lansând un atac furibund la adresa formațiunii care îi "cere insistent demisia". Aceasta susține că USR nu are dreptul să ceară demisii, atâta vreme cât îl sprijină pe Nicușor Dan, primarul în al cărui mandat "o femeie a murit sfâșiată de câini", iar un copil "a fost lovit de o statuie în holul instituției". Ea subliniat că se va retrage din funcție, doar dacă există "cea mai mică acuzație" care să o vizeze direct.

"USR nu se poate abține și se cațără iarăși pe drama unor oameni. Așa au apărut acești politicieni în viața publică și tot așa vor să continue, câștigând capital din tragedii! Acum acești politicieni îmi cer insistent demisia, dar sunt ultimii care pot face asta, nu au dreptul moral să ceară demisii atât timp cât susțin în funcție primarul general în mandatul căruia o femeie a murit sfâșiată de câini fără stăpân. Pe el și pe mâna lui dreaptă nu i-au considerat vinovați, morali sau direcți, pentru această tragedie! Nici pentru copilul lovit de o statuie în holul instituției, rămas cu sechele după accident", a transmis Gabriela Firea.

Potrivit ministrului Familiei, miza USR este ca prin atacul lansat la adresa acesteia să îi crească susținerea primarului general, al cărui nume evită să îl pronunțe, dar pe care îl acuză de fals în documente, uzurpare de calități oficiale și incompatibilitate.

"Aceasta e miza lor, să-și susțină primarul general, care trimite bilețele scrise de mână la Urbanism și incită la fals în documente, uzurpare de calități oficiale, care este declarat incompatibil și multe altele. A pierdut și ocazia de a tăcea pe un subiect tragic și care nu-l privea în niciun fel", a scris Firea.

Gabriela Firea a spus că se va retrage doar în momentul în care va exista cea mai mică acuzație care să o vizeze direct, până în acel punct, aceasta susține că nu poate rămâne impasibilă la toate acuzațiile nefondate care i se aduc în spațiul public și care îi vizează familia.

"Este oribil ce s-a întâmplat în aceste cămine pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități! Justiția și instituțiile care au atribuții să își facă treaba, să scoată la iveală responsabilii și să-i tragă la răspundere. Dacă există cea mai mică acuzație care mă privește direct, nu voi ezita să mă retrag! Până atunci, oare chiar crede cineva că eu aș fi putut închide ochii la asemenea suferințe dacă aș fi știut? Nu pot să înghit la nesfârșit toate acuzațiile nefondate și neverificate care mi se aduc în spațiul public, care îmi vizează întreaga familie.

Toată viața mi-am dedicat-o oamenilor! Am ajutat oameni ca simplu cetățean, ca jurnalist, în orice funcție publică pe care am deținut-o și stă mărturie toată activitatea mea, toată viața mea. „Oamenii pe primul loc!” nu a fost pentru mine un simplu slogan de campanie, ci un crez. Nu am ezitat vreodată să întind o mână de ajutor și îmi cunosc sufletul sute, mii de oameni pe care i-am sprijinit în toți acești ani", a mai spus Gabriela Firea.

