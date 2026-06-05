Generalul în rezervă Dorin Toma, fost comandat al diviziei multinaționale NATO, a declarat la Digi24 că autoritățile ar fi trebuit să se aștepte la autodetonarea dronei maritime și să ia măsuri mai din timp. Procedura standard este ca o dronă în derivă să se autodistrugă, nu există alternativă. Este alertă în Portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar autoritățile au activat planul Roșu de Intervenție.





Dorin Toma a spus că posibil să fie vorba de o dronă maritimă Sea Baby, ucraineană, posibil bruiată de armata rusă, care folosește pe scară largă sisteme de bruiaj sau spoofing pentru a deruta dronele. „Dar aici cred că a fost efectiv vorba de bruiera semnalului GPS, drona respectivă a intrat în derivă, operatorul a pierdut legătura cu drona pentru că operatorul ține în permanență legătura cu drona prin Starlink, dar Starlink-ul nu acoperă tot suprafața Mării Negre și de la un moment dat a ieșit din raza de acțiune a satelitului și în aceste condiții operatorul a pierdut legătura cu drona și nu a putut să o detoneze. În aceste condiții drona are un sistem automat autoprogramat de pentru autodistrugere. Este foarte clar motivul - pentru că această tehnologie să nu intre în posesia armatei ruse, să nu fie capturată, să nu obțină și ei această tehnologie”.

Generalul Toma a confirmat că de regulă aceste drone „vânează” în roiuri (ca răspuns la informația că alte patru drone ar fi fost detectate în zonă)

„Da, de regulă ca procedură de operare Armata ucraineană lansează roiul de drone,nu lansează singură dronă. Deci pot fi mai multe, s-ar putea ca Armata Ucraineană să fi lansat mai multe drone în același timp pentru o anumită misiune”.

Generalul a explicat că autodetonarea dronei este o procedură standard. „Așa cum spuneam, ieșind din această această rază de acoperire a starlink-ului, este posibil caoperatorul să piardă legătura, să nu mai poată controla drona și să o poată detona. Și atunci se activează acest timer, acest sistem automat de autodistrugere. S-a spus anterior că nu am știut că am fost luați prin surprindere, că noi ne așteptam să rezolvăm problema... Aceasta este procedura de operare. Ar fi trebuit să ne așteptăm. Știm foarte bine când intră în derivă sau rămâne fără combustibil o dronă se autodistruge. Sunt date publice, s-a mai întâmplat, deci trebuiau luate măsurile necesare pentru a preveni această situație, nu să fim luați prin surprindere”.

„Este clar că ea este setată să se autodistrugă, ori dacă o controlează operatorul activează el sistemul de distrugere a dronei de detonare, dacă nu poate activa operatorul această această detonare controlată, se autoactivează un sistem de auto-detonare și după un anumit timp zona respectivă, un derivă se detonează, așa cum spuneam, pentru ca Rusia să nu poată captura și intra în posesia tehnologiei respective. Este foarte simplu. Deci în momentul în care ea a intrat în derivă și eu sunt în zona respectivă în dana portului Constanța, trebuia să ne așteptăm că poate exploda oricând.

Pot fi interceptate astfel de drone maritime?

„Trebuie să înțelegem că este foarte dificil folosind sisteme radar să fie detectat o astfel de dronă. Pentru ca are o siluetă joasă deci este la nivelul nivelul mării, se deplasează cu viteză foarte mari 90km/h aproximativ - dar sunt ca întotdeauna soluții alternative. Se pot detecta vizual, dar nu de la țărm din platforme aeriene, din elicopter. Sunt senzori acustici sau sunt de asemenea senzori termici pentru că ca orice ca orice sistem care se deplasează, are un are un motor, are un termic”, a spus generalul.

Editor : Sebastian Eduard