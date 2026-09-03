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Serghei Lavrov anunță că Moscova va închide Institutele Goethe din Rusia. Reacție la deciziile Germaniei

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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Rusia neagă orice legătură cu incidentul cu drona de la aeroport

Moscova va închide Institutele Goethe din Rusia, potrivit declarațiilor ministrului de Externe Serghei Lavrov. Aceasta reprezintă o reacție la închiderea anunțată a Casei Rusiei din Berlin, relatează focus.de.

Guvernul federal german anunțase închiderea Casei Rusiei ca urmare a descoperirii unei drone încărcate cu explozibili la aeroportul Leipzig/Halle. Berlinul consideră Moscova responsabilă pentru tentativa de atac.

Potrivit Institutului Goethe, pe lângă sediul principal din Moscova, există și instituții culturale în Sankt Petersburg și Ekaterinburg. „Desigur că vor fi închise, după ce centrul nostru cultural a fost alungat de acolo (din Berlin)”, a declarat Lavrov în cadrul Forumului Economic Oriental de la Vladivostok. Germania acceptă în mod conștient faptul că această măsură împotriva Casei Ruse „înseamnă în mod clar sfârșitul prezenței sale culturale în Federația Rusă”.

În ciuda tuturor tensiunilor cu Occidentul din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, institutul a putut să-și continue activitatea, a spus Lavrov. Institutul Goethe se numără printre ultimele instituții germane care mai activează în Rusia. Rusia a declarat nedorite un număr mare de fundații și organizații, interzicându-le astfel activitatea.

Cu o zi înainte, Ministerul rus de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Germaniei la Moscova pentru a protesta la adresa sancțiunilor impuse de Berlin în urma descoperirii unei drone cu explozibili la Aeroportul Leipzig/Halle. Convocarea a avut loc din cauza acțiunilor antiruse și a declarațiilor conducerii germane, a comunicat ministerul.

Rusia neagă orice legătură cu incidentul cu drona de la aeroport

Partea rusă „respinge categoric acuzațiile complet nefondate privind implicarea Rusiei în presupusul incident de la aeroportul Leipzig”, se arată într-un comunicat emis după discuție. Berlinul recurge la „provocări deschise” pentru a submina relațiile ruso-germane. „Acțiunile guvernului german vor primi un răspuns dur”, a amenințat Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova.

Rusia a anunțat noi contramăsuri. Printre posibilități se numără, printre altele, închiderea Consulatului General din Sankt Petersburg. Și în trecut, ambele părți au închis reciproc consulate în urma sancțiunilor.

Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt (CSU), și ministrul de Externe, Johann Wadephul (CDU), au dat vina în această săptămână pe Rusia pentru incidentul cu dronele de la începutul lunii august și au anunțat măsuri punitive. Wadephul a declarat că, de exemplu, consulatul rus din Bonn urmează să fie închis.

Editor : M.C

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