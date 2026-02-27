Live TV

HARTĂ Alertă de inundații în sudul țării. Cod portocaliu pe mai multe râuri după topirea zăpezii

Hidrologii au emis avertizări cod portocaliu și galben de viituri. FOTO: Shutterstock
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor avertizează că în următoarea perioadă există risc de inundații pe râuri din sudul și vestul țării, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior și a topirii apei din stratul de zăpadă. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu până sâmbătă la prânz pentru mai multe județe.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis Cod portocaliu pentru județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Ilfov și Teleorman, unde există pericol de depășire a cotelor de apărare, iar autoritățile avertizează populația să evite zonele expuse riscului de inundații.

Foto INHGA

Cod portocaliu în 5 județe

Potrivit INHGA, Codul portocaliu este valabil în intervalul 27 februarie, ora 11:00 – 28 februarie, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Neajlov și Sabar, în județele:

  • Giurgiu
  • Argeș
  • Dâmbovița
  • Ilfov
  • Teleorman

Avertizarea a fost actualizată în contextul situației hidrometeorologice actuale și al prognozei pentru următoarele 48 de ore.

Cod galben în mai multe județe

De asemenea, Codul galben este activ:

în intervalul 27 februarie, ora 11:00 – 27 februarie, ora 24:00, pentru râuri din județul Timiș

în intervalul 27 februarie, ora 11:00 – 1 martie, ora 12:00, pentru județele Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov

Hidrologii anunță scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

Recomandările autorităților

Reprezentanții INHGA atrag atenția că populația din zonele vizate trebuie să urmărească permanent informațiile oficiale transmise de autorități, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau în zonele predispuse la inundații și să nu traverseze drumuri ori poduri acoperite de apă.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea bunurilor și a locuințelor, întrucât respectarea recomandărilor autorităților este esențială pentru prevenirea situațiilor de risc.

