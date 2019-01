Iarna prin obiectivul aparatului de fotografiat. Ninsorile din ultima perioadă au creat peisaje de poveste

Iarna este unul dintre cele mai ofertante anotimpuri. O spun fotografii care înfruntă viscolul, nămeții și frigul pentru a surprinde imaginile spectaculoase pe care le oferă anotimpul hibernal. Munţii Apuseni reprezintă una dintre cele mai căutate destinaţii de pasionații de fotografie, care imortalizează natura înghețată ori acoperită de zăpadă. Iar unele instantanee au ajuns adevărate vedete la nivel mondial.

La mai puțin de 60 de kilometri de Oradea, în Munții Plopișului, iarna a pus stăpânire pe comuna Şinteu,o așezare locuită de o comunitate de slovaci. Vântul duce zăpada de pe o coastă pe alta, iar în unele locuri troienele depășesc patru metri.

"Ne aflăm în Valea Târnei, Șinteu, în slovacă Nova Huta și iernile sunt foarte grele aici. Zăpadă foarte mare. Câteodată vine din noiembrie, decembrie, februarie și poate să țină până în martie", susține Andrei Vat, localnic.

Viscolul și frigul nu îi sperie însă pe fotografii care, în căutarea cadrului perfect, înfruntă nămeţii şi surprind în imagini frumuseţea locului. Drumul care șerpuiește printre brazi ori salcâmi te îndeamnă să te opreşti la orice pas pentru a admira natura.

"Județul Bihor ne oferă o multitudine de peisaje frumoase de iarnă, mai ales când e iarnă. Uitați-vă, numai drumul și perspectiva pe care o găsim aici, în zona Șinteului, unde ne aflăm", a observat fotograful orădean Ovi D. Pop.

"Puteți face fotografii reușite chiar dacă nu aveți un aparat profesionist. Cu camera telefonului mobil puteți surprinde peisaje spectaculoase în zonele montane", a remarcat Bianca Firezar, jurnalist Digi24 Oradea.

Una dintre pasiunile lui Ovi D. Pop este să arate întregii lumi frumuseţea judeţului Bihor. În ultimii 15 ani fotograful orădean a străbătut fiecare oraş, comună şi sat din judeţ, iar fotografiile realizate le-a strâns în şapte albume. Instantaneele i-au adus numeroase premii şi medalii.

"Avem peste 400 de sate în județul Bihor, dar plus frumusețile naturale pe care le găsim în munții noștri, pe dealurile și șesurile care oferă o multitudine de peisaje, o multitudine de secvențe pe care le putem capta", povestește Ovi D. Pop.

O fotografie realizată în apropiere de Șinteu, la Derna, a făcut înconjurul lumii. Premiată în 15 ţări cu peste 20 de medalii de aur, imaginea a fost compusă din două cadre luate în anotimpuri diferite.

"Efectiv am ridicat drona la înălțimea de vreo o sută de metri și am captat pădurea cu curburile drumului și o mașină roșie. Acea fotografie mi-a adus prima dată o medalie de aur în Irlanda. După acea, am gândit să fac altceva, altceva decât restul fotografilor și am vrut să imortalizez același unghi iarna și am compus cele două anotimpuri într-o singură fotografie și astfel am reușit să câștig campionatul mondial de drone la categoria abstract", explică fotograful.

Peisaje spectaculoase de iarnă pot fi admirate în orice zonă a Apusenilor, fie că vă aflaţi pe Defileul Crişului Repede, în staţiunile de schi ori în satele de munte.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuţa

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,