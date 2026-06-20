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Trump insistă că Meloni i-ar fi cerut „din nou şi din nou” să se pozeze cu el la summitul G7: „Popularitatea ei e la pământ”

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trump sta cu meloni de vorba pe o canapea
Donald Trump și Giorgia Meloni. Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a insistat sâmbătă că şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, i-a cerut „din nou şi din nou” să facă o fotografie ei doi la summitul G7, afirmaţie venită în urma conflictului diplomatic pe care l-a provocat între Roma şi Washington după ce el a susţinut că Meloni l-a „implorat” să facă acea poză, lucru negat de Meloni, relatează agenţiile AFP şi EFE.

„Meloni mi-a cerut, din nou şi din nou, o fotografie cu mine în timpul reuniunii G7 din Franţa”, a scris Trump sâmbătă pe platforma sa Truth Social.

„Popularitatea ei în Italia este la pământ, posibil pentru că a întors spatele Statelor Unite - o ţară care iubeşte şi protejează cu adevărat Italia - refuzând să împiedice Iranul să obţină sau să dezvolte o armă nucleară (deşi NATO a făcut acelaşi lucru, de altfel!)”, a mai susţinut preşedintele american în acelaşi mesaj.

Mai mult, el i-a reproşat acum public şefei guvernului italian că, în timpul bombardamentelor americane asupra Iranului, nu a permis „utilizarea pistelor de aterizare italiene, ceea ce a provocat un inconvenient logistic major” pentru Forţele Aeriene americane, deşi, a continuat Trump, SUA contribuie anual cu sute de miliarde de dolari pentru a proteja Italia şi alţi „aşa-zişi” aliaţi din NATO.

Trump susţine mai departe că Giorgia Meloni încearcă să se apropie de el din cauza scăderii popularităţii acesteia. „Acum, după înfrângerea militară a Iranului în faţa SUA, ea vrea să fie din nou prietenoasă pentru a-şi "îmbunătăţi cifrele". Nu, mulţumesc!!”, şi-a încheiat el mesajul, potrivit surselor citate de Agerpres.

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, şi-a anulat o vizită în SUA după declaraţia anterioară în care Trump a susţinut că Meloni l-a „implorat” săptămâna aceasta la summitul G7 în Franţa să pozeze cu el, lucru dezminţit de şefa guvernului de la Roma. „Declaraţiile lui Donald Trump sunt complet fabricate”, a transmis Meloni într-o postare pe Instagram. „Sincer, sunt uluită. Nici Italia şi nici eu nu implorăm niciodată”, a adăugat ea.

Editor : Liviu Cojan

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