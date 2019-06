Imagini apocaliptice într-o localitate din Bihor. „Zic: hai, nevastă, că pierim aici cu toții. Am ieşit pe geam”

Am scăpat de codul galben de furtuni, dar vremea va rămâne instabilă şi în weekend, anunţă meteorologii. Nu scăpăm de ploi, vijelii şi grindină. O furtună de acest fel a făcut prăpăd într-o comună din Bihor. Urgia a fost atât de puternică încât maşinile au fost mutate din loc, iar pompierii au avut 60 de intervenţii - au evacuat oameni şi animale din calea apelor.

Toată noaptea s-au chinuit pompierii şi voluntarii pentru a evacua oamenii şi animalele din gospodăriile inundate.

Abia dimineaţa însă s-a putut vedea adevărata dimensiune a dezastrului. În satul Bălaia, mai multe case au fost puse la pământ. Sinistraţii au încercat să ducă la loc sigur cât mai multe lucruri din locuinţe.

-În 15 minute mi-a fost apa până aici, în casă. Puteţi să vă daţi seama ce urgie a fost? Nu am putut ieşi afară, am ieşit pe geam afară, şi eu, şi fetiţa, soţul era la serviciu. O calamitate o fost. Am crezut că ne ia cu totului apele.

- A trecut peste nivelul maşinii?

- Da, se vede pe bord acolo.

-Zic "Hai nevastă că pierim aici cu toții". Am ieşit oarecum pe geamul ăla, ea mai greu că îi plină.

Bogdan Băcilă - jurnalist Digi24: Acesta nu este un trotuar, ci un gard pus la pământ de viitura puternică, rezultată în urma unei ruperi de nori. Aceasta nu a durat mai mult de 40 de minute. Şi vrobim de un gard masiv, din beton, cu fundaţie.

Autorităţile locale spun că pot acorda ajutor financiar pentru sinistraţi, dar precizează sumele disponibile sunt limitate.

Adrian Codrean - primarul comunei Tileagd: Ei trebuie să vină să depună nişte cereri la Primărie. Noi din bugetul local, avem nişte sume pentru situaţii de urgenţă, şi vom plăti. Vom face şi demersuri către Prefectură, către Guvern.

Judeţul Bihor e în continuare sub cod galben de inundaţii, până în noaptea dintre sâmbătă spre duminică.