Aproape 8 kilograme de droguri de mare risc, confiscate în urma unor percheziţii în Vrancea. Patru persoane au fost reţinute

Aproximativ opt kilograme de droguri de mare risc au fost ridicate în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de trafic de droguri, patru persoane fiind reţinute, iar o femeie plasată sub control judiciar, a informat, vineri, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

„Din probele administrate a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2025 - aprilie 2026, un bărbat, de 35 de ani, ar fi deţinut şi vândut, în mai multe rânduri, diferite cantităţi de droguri de mare risc şi produse psihoactive. Investigaţiile au reliefat că acesta ar fi procurat o parte din substanţele interzise de la un alt bărbat, de 39 de ani, prin intermediul altor două persoane. De asemenea, în cursul zilei de ieri (joi - n.r.), în cadrul a două acţiuni succesive, trei dintre persoane au fost prinse în flagrant delict, în municipiul Galaţi, una dintre acestea în timp ce ar fi comercializat 100 de grame de amestec de substanţe cristalizate, 2-MMC, 3-CMC şi 4-BMC, iar alte două, în timp ce ar fi deţinut suma de bani obţinută de la cealaltă persoană ca plată pentru substanţele interzise achiziţionate pentru revânzare”, se arată într-un comunicat al IGPR, potrivit Agerpres.

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate aproximativ opt kilograme de substanţă cristalizată, ambalată în 78 de pungi vidate, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate circa 120 de grame de droguri de mare risc şi produse psihoactive.

Potrivit anchetatorilor, o femeie cercetată în cauză ar fi încercat să împiedice descoperirea probelor.

„În încercarea de a evita găsirea mijloace materiale de probă în locuinţă, femeia cercetată în cauză ar fi ascuns 75 dintre pungile conţinând substanţele interzise, acestea fiind descoperite în proximitate”, se mai menţionează în comunicat.

Procurorii DIICOT Vrancea au dispus reţinerea a patru persoane şi măsura controlului judiciar faţă de femeie, urmând să sesizeze Tribunalul Vrancea cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acţiunea a derulată de poliţiştii serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Vrancea şi Brăila, împreună cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi procurorii Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi şi al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi.

