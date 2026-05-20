Recompensă pe capetele lui Trump și Netanyahu. Cât oferă Iranul pentru uciderea președintelui SUA și a premierului Israelului

Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu se privesc în ochi
Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Mark Wilson / Getty Images
„Președintele Statelor Unite trebuie să fie pedepsit de orice musulman sau persoană liberă”

Parlamentul de la Teheran urmează să voteze un proiect de lege care prevede recompense de 50 de milioane de euro pentru uciderea președintelui american Donald Trump, a premierului israelian Benjamin Netanyahu și a comandantului CENTCOM, Brad Cooper. Inițiativa, prezentată drept un act de „represalii”, amplifică tensiunile dintre Iran și Occident, în contextul amenințărilor repetate lansate de regimul iranian după atacurile asupra programului său nuclear și după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Anunțul a fost făcut de Ebrahim Azizi, președintele Consiliului Național de Securitate al Iranului, la postul public de televiziune, potrivit The Jerusalem Post.

Proiectul de lege, intitulat „Acțiuni reciproce ale forțelor militare și de securitate ale Republicii Islamice”, este unul dintre numeroasele acte legislative menite să oficializeze amenințările adresate de regim liderilor mondiali.

„Credem că președintele josnic al Statelor Unite, prim-ministrul sionist sinistru și rușinos și comandantul CENTCOM trebuie vizați și supuși unei acțiuni reciproce”, a spus Azizi, susținând că acțiunea ar fi o formă de represalii necesară pentru asasinarea fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Acesta este dreptul nostru”, a afirmat el. „La fel cum Imamul nostru a fost martirizat, președintele Statelor Unite trebuie să fie pedepsit de orice musulman sau persoană liberă.”

Mahmoud Nabavian, un cleric șiit iranian și membru al Parlamentului, a confirmat declarația lui Azizi cu privire la viitorul vot. Nabavian a susținut că au existat amenințări la adresa noului lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și a avertizat că răspunsul Iranului la o astfel de ucidere ar fi „devastator”.

Grupul iranian Legământ de Sânge a strâns anterior 40 de milioane de dolari pentru a oferi o recompensă pentru capul lui Trump, în urma bombardamentului din iunie asupra a trei obiective nucleare. Think tank-ul american Middle East Media Research Institute (MEMRI) a raportat că Legământ de Sânge funcționează „sub egida regimului iranian”.

Dr. Daniel Cohen, cercetător la Institutul Internațional pentru Combaterea Terorismului (ICT) și șef al programului de combatere diplomatică a terorismului la Institutul Abba Eban pentru Diplomație Internațională, din cadrul Școlii Lauder de Guvernare, Diplomație și Strategie a Universității Reichman, a remarcat că această potențială mișcare era probabil o pervertire a recompenselor oferite de Departamentul de Stat al SUA, unde oamenii sunt recompensați financiar pentru furnizarea de informații despre teroriștii căutați.

„Cred că este mai degrabă o operațiune psihologică împotriva conducerii, nimic altceva”, a comentat Cohen, deși a menționat că probabil mai multe persoane ar percepe această acțiune ca provenind direct de la regim, mai degrabă decât de la un grup obscur legat de regim.

Trump a supraviețuit mai multor tentative de asasinat în timpul celui de-al doilea mandat. În 2024, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un bărbat iranian în legătură cu un presupus complot ordonat de Garda Revoluționară Iraniană.

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a afirmat, de asemenea, în martie că un oficial iranian care planificase o tentativă de asasinat asupra lui Trump a fost ucis într-un atac aerian american.

„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, iar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a declarat Hegseth reporterilor.

