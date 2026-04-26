Incendiu într-un sat din Vrancea. Ard 11 case și flăcările riscă să se extindă

incendiu
Un incendiu puternic a izbucnit într-o comună din Vrancea. Ard 11 case din lemn, sunt degajări mari de fum care se văd de la kilometri distanță și pompierii sunt în alertă. A fost emis și mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Incendiul a izbucnit în urmă cu puțin timp în Rucăreni, comuna Soveja, din județul Vrancea. Flăcările au cuprins deja 11 case din lemn, iar focul riscă să se extindă și la alte locuințe din apropiere, întrucât vântul bate cu putere, iar casele sunt poziționate la distanțe foarte mici.

Inițial au ajuns la fața locului opt autospeciale de stingere ale ISU Vrancea și două ambulanțe SMURD, însă având în vedere evoluția situației, forțele de intervenție au fost suplimentate.

La fața locului au fost trimise încă cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă și trei microbuze cu 34 de cadre.

Din informațiile de până acum nu ar fi persoane surprinse în incendiu, iar intervenția este în desfășurare, autoritățile monitorizând situația și încercând să țină foc un sub control.

A fost emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației, ca urmare a degajărilor mari de fum produse de incendiul de locuințe din Rucăreni.

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc începând cu 26 aprilie 2026. Luna în Fecioară aduce schimbări majore
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
Neluţu Varga dă lovitura: 10 milioane euro de la noi investitori din Elveţia pentru CFR Cluj: “A văzut meciul...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Întâlnire de gradul zero Şumudică – Gâlcă, în ziua meciului Dinamo – Rapid: “De ce dai în jucătorii tăi acum?”
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”