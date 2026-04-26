Un incendiu puternic a izbucnit într-o comună din Vrancea. Ard 11 case din lemn, sunt degajări mari de fum care se văd de la kilometri distanță și pompierii sunt în alertă. A fost emis și mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Incendiul a izbucnit în urmă cu puțin timp în Rucăreni, comuna Soveja, din județul Vrancea. Flăcările au cuprins deja 11 case din lemn, iar focul riscă să se extindă și la alte locuințe din apropiere, întrucât vântul bate cu putere, iar casele sunt poziționate la distanțe foarte mici.

Inițial au ajuns la fața locului opt autospeciale de stingere ale ISU Vrancea și două ambulanțe SMURD, însă având în vedere evoluția situației, forțele de intervenție au fost suplimentate.

La fața locului au fost trimise încă cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă și trei microbuze cu 34 de cadre.

Din informațiile de până acum nu ar fi persoane surprinse în incendiu, iar intervenția este în desfășurare, autoritățile monitorizând situația și încercând să țină foc un sub control.

A fost emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației, ca urmare a degajărilor mari de fum produse de incendiul de locuințe din Rucăreni.

